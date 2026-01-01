Nous joindre
SQtv 12-17

La SQ lance une série de vidéo de prévention pour les adolescents

durée 13h00
7 février 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

La Sûreté du Québec (SQ) lance SQtv 12-17, une nouvelle série vidéo de prévention diffusée sur YouTube, qui donne la parole aux adolescents de 12 à 17 ans sur des enjeux qui les touchent directement.

Violence, fraude, cyberintimidation, risques en ligne, consommation et bien plus encore : la série vise à sensibiliser, outiller et encourager l’adoption de comportements sécuritaires chez les jeunes.

Pensée pour rejoindre les adolescents là où ils se trouvent, SQtv 12-17 met en scène des policières du Programme d’intervention en milieu scolaire (PIMS) qui vont à la rencontre de jeunes dans les écoles. À partir de leurs réponses et de leurs perceptions, les policières clarifient les enjeux, démystifient certaines situations à risque, proposent des solutions concrètes et présentent les ressources d’aide disponibles.

Chaque épisode aborde un thème de prévention actuel, notamment la violence armée, la fraude, la cyberintimidation ou encore les risques liés à l’utilisation de vapoteuses au cannabis (wax pen). Les capsules rappellent que les gestes posés peuvent avoir des conséquences réelles (juridiques, psychologiques et sociales) tout en mettant de l’avant des alternatives à la violence, l’importance de la vigilance et le rôle clé de l’entourage.

Destinée d’abord aux jeunes de 12 à 17 ans, la série s’adresse également aux parents et tuteurs, au personnel scolaire ainsi qu’aux intervenants jeunesse et communautaires qui souhaitent disposer d’outils concrets pour amorcer le dialogue avec les adolescents.

Le premier épisode de SQtv 12-17 est disponible dès maintenant sur la chaîne YouTube de la Sûreté du Québec

