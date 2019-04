Bilan des inondations à Beauceville, St-Georges et Notre-Dames-des-Pins

Les secteurs de Saint-Georges Beauceville et Notre-Dame-des-Pins ont été inondés cette fin de semaine de Pâques, mais de manière moins importante que leurs voisins au nord.

Beauceville

Le samedi 20 avril vers 21h45, Beauceville craignait toujours la montée des eaux et de connaître un épisode qui ressemblait à celui de mercredi passé. Vers 8h ce matin, les autorités continuaient à surveiller le territoire, mais le risque demeure faible. Ils ont été en mesure d’ouvrir à nouveau le boulevard Renault, mais gardent le secteur de la route 173 à la hauteur de la rivière des Plantes fermée entre la route du Golf et l’avenue du Palais à Saint-Joseph. L’avenue Lambert entre le Rang Sainte-Caroline et le Chemin Doyon direction sud et nord et toujours fermée pur une durée indéterminée.

Environ 15 personnes reçoivent des services au Centre hospitalier de Beauceville et seront prises en charge par la Croix-Rouge au courant de l’après-midi. Jusqu’à présent 40 sinistrés sont aidés par la Croix-Rouge.

Le point de service pour les sinistrés est toujours au Centre des loisirs (109, 125e Rue).

Rencontre d’information

Tous les sinistrés sont conviés à une rencontre d’information pour y recevoir des explications sur le programme d’aide financière du service de rétablissement du Ministère de la Sécurité publique et des intervenants de la santé.

Au Centre des loisirs, 109, 125e Rue

Pour les particuliers : Mercredi 24 avril à 19h

Pour les entreprises : Jeudi 25 avril à 19h

La population est invitée à appeler au centre de coordination pour toutes questions au 418-774-9137 poste 1500.

Saint-Georges

Hier au matin, les autorités avaient été obligées d’ouvrir les vannes du barrage Sartigan pour laisser passer la quantité importante d’eau qui menaçait la structure. La rivière à la hauteur du Centre-ville de Saint-Georges a fait quelques dégâts sur la 1re avenue ce qui a obligé les gens à faire fonctionner les pompes. Le niveau de l’eau a beaucoup diminué ce matin, mais elle est toujours au seuil de surveillance.

Notre-Dame-des-Pins

La municipalité avait fermé la 1re Avenue Sud au courant de la journée du 20 avril. Pour le moment, nous avons peu d’information sur la situation, mais selon le Système de surveillance de la rivière Chaudière (SSRC), le seuil n’a pas dépassé l’inondation moyenne.