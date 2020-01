Un dimanche 12 janvier pas de tout repos

Voir la galerie de photos

Avec les changements de température depuis vendredi, Dame Nature a encore démontré qu'elle pouvait surprendre alors que la rivière Chaudière est sortie de son sommeil, en particulier entre Saint-Georges et Beauceville.

Hier, samedi, plusieurs millimètres de pluie sont tombés sur la région, ce qui a fait gonfler le cours d'eau. Ce matin, vers 10 h 30, les glaces se sont libérées de Saint-Georges à Notre-Dame-des-Pins mais elles ont formées un embâcle à la hauteur des Rapides-du-Diable à Beauceville. Cela a provoqué une montée des eaux dans tout le secteur alors que la température a refroidi et qu'une tempête de neige s'est levée.

À Beauceville, le service de sécurité publique a déployé vers 10 h 30 ce matin une équipe de surveillance sur le terrain pour vérifier le comportement de la rivière et le mouvement des glaces et à 12 h 46, le Service de surveillance de la rivière Chaudière (SSRC) a envoyé un mesure d'urgence préventive invitant « les gens demeurant près de la rivière Chaudière à se préparer à toute éventualité, dû aux mouvements de glace présentement en cours et à la hausse du niveau de la rivière. Il vous est suggéré de prendre vos effets personnels qui sont dans votre sous-sol et de les déménager au premier étage de votre résidence par mesure préventive ».

Au moment de diffuser cette actualité, le site Web du système de surveillance de la rivière Chaudière (SSRC) indiquait à son relevé de 16 h 32 que l'eau était à un niveau de 149.235 m au pont de Beauceville mais maintenant en baisse.

Images vidéo: EnBeauce.com et Jean-Mary Rosa

