Bilan de l'opération de sensibilisation de la SQ réalisée hier soir

Le bilan des opérations de sensibilisation menées hier soir par les policiers du centre de services de Saint-Georges révèle des conducteurs majoritairement responsables.

En effet, parmi les quelques centaines de véhicules contrôlés sur l'ensemble du territoire, seulement une dizaine de conducteurs ont dû se soumettre aux tests d'alcoolémie et de drogues.

De ces conducteurs, une seule personne a été arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue et aucune pour les capacités affaiblies par l'alcool.

Rappelons que la Sûreté du Québec avait établi plusieurs points de contrôle à partir de 16 h 30 hier soir, entre autres au croisement du Boulevard Lacroix et de la 94e rue à Saint-Georges. Cette opération avait pour but de sensibiliser les conducteurs à la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et par la drogue.

L’opération menée en pleine heure de point avait provoqué un embouteillage monstre sur le boulevard Lacroix.

À ce propos, Louis-Philippe Bibeau, agent d’information du service des communications avec les médias de la Sûreté du Québec a indiqué que : « c'est l'un des points négatifs de ces interventions. Mais le but c'est d'être visible et de sensibiliser le plus de monde possible. C'est pourquoi on choisit ces heures-là, c'est pour rencontrer le plus d'autos possibles. »