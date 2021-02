Le second procès de Jean-François Roy est en cours

Le second procès de Jean-François Roy, accusé d'avoir assassiné le chauffeur de taxi Hygin Veilleux en 2014, a débuté lundi au palais de justice de Québec.

Le 16 juin 2017, l'homme de Saint-Georges avait été déclaré coupable du meurtre prémédité de Hygin Veilleux commis en novembre 2014. Le juge Louis Dionne au Palais de justice de Saint-Joseph avait condamné Jean-François Roy à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

Mais après avoir plaidé sa cause en Cour d’appel en 2019, son avocat était parvenu à obtenir un nouveau procès. Ainsi, la défense souhaite démontrer l’absence d’intention de l’accusé en raison de consommation de drogue.

C'est Me Nicola Salomone qui devait représenter Jean-François Roy pour ce second procès. Cependant, ce dernier a démissionné du Barreau, en septembre dernier, suite à un conflit avec le juge Huot. L'accusé est donc désormais représenté par Me Alain Dumas.

Rappelons que la victime, Hygin Veilleux, alors âgée de 73 ans, avait été assassinée à Beauceville puis retrouvée sans vie dans son taxi stationné en bordure du chemin sur la 123e rue à Saint-Georges.