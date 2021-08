Policière blessée par balle: l'homme de Saint-Zacharie arrêté hier sera accusé de tentative de meurtre

Voir la galerie de photos

Le suspect, arrêté hier soir vers 22 h 45 à Saint-Georges, en lien avec la policière blessée par balle plus tôt en journée à Sainte-Marie, est un homme de 54 ans de Saint-Zacharie.

Il demeure présentent détenu pour la comparution prévue plus tard aujourd’hui par visioconférence au Palais de justice de Saint-Joseph, où il sera notamment accusé de tentative de meurtre.

Lors de l'arrestation, les policiers ont découvert dans la voiture de l'individu des armes à feu chargées, a indiqué le porte-parole de la Sûreté du Québec, Louis-Philippe Bibeau, lors d'une point de presse tenu en fin d'avant-midi aujourd'hui.

Rappelons que, vers 9 h 15 hier, sur l’autoroute 73 en direction Nord à proximité du kilomètre 91 à Sainte-Marie, l'agente de police Catherine Giroux, 40 ans, a été blessée par arme à feu au moment où elle procédait à l’interception d’un véhicule pour une infraction au Code de la sécurité routière.

L’enquête démontre que plus d’un projectile d’arme à feu a été tiré en direction de Mme Giroux, qui a été atteinte lors des coups de feu alors qu'elle se trouvait assise dans son auto-patrouille. La policière de 15 ans d'expérience, qui est mère de famille, est maintenant hors de danger malgré la gravité de ses blessures.

L'agent Bibeau a par ailleurs expliqué que l'homme aurait commis ce geste en réaction contre les autorités policières.

Le résident de Saint-Zacharie a été intercepté par le groupe tactique d'intervention après une opération de ratissage qui a duré plus de 15 heures sur une large partie du territoire de Chaudière-Appalaches. À un certain moment, des informations crédibles fournies par la population ont amené les recherches dans le secteur de Saint-Romuald et de Val-Alain pour ensuite revenir en Beauce où l'arrestation finale s'est produite.

Les recherches pour retrouver l'individu ont mobilisé une multitude de ressources du corps policier, incluant un hélicoptère et l'escouade canine, ainsi que plusieurs dizaines d'agents.

