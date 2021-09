Passeport vaccinal: opération policière spéciale 

En raison de l'exigence du passeport vaccinal accompagné d'une pièce d'identité depuis le 15 septembre, le Service de police de Thetford Mines (SPTM) participent à une vaste opération policière provinciale jusqu'au 1er novembre, visant la vérification des commerces et des lieux où il est maintenant exigé.

Cette opération a pour objectifs de favoriser l’autorégulation des comportements des consommateurs et de soutenir les exploitants, les propriétaires des commerces et les organisateurs d’événements qui doivent appliquer les mesures sanitaires en vigueur, en plus des nouvelles règles relatives au passeport vaccinal.

D'ici le 1er novembre, les agents du SPTM visiteront les lieux et activités visés par le décret afin de s’assurer du respect des règles. Cela peut aller de la vérification du code QR et de l’identité des personnes qui présentent le passeport vaccinal, à la présence du registre d’enregistrement des clients.

La stratégie provinciale vise le renforcement positif des bonnes pratiques et comportera la possibilité de rédiger un rapport d’infraction général lorsqu’un manquement sera constaté.