L'alcool au volant toujours bien présent en Beauce

Les problématiques d'alcool au volant sont encore bien présentes en Beauce d'après ce que l'on peut voir dans le dernier bulletin régional de la Sûreté du Québec.

D'abord, les policiers ont remarqué un véhicule stationné en sens inverse sur la route de l’Église, à Sainte-Claire, dans la nuit du 24 octobre vers 1 h 30. La conductrice, une femme de 40 ans originaire de Scott, a été interceptée. Les policiers ont rapidement obtenu des motifs raisonnables de croire qu’elle avait conduit son véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool. Elle a été arrêtée sur place, puis conduite au poste de la MRC Nouvelle-Beauce, afin que des échantillons d’haleine soient prélevés. Les résultats obtenus à l’éthylomètre ont révélé un taux d’alcoolémie avoisinant le double de la limite permise. Son permis de conduire a donc été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été remisé. Elle a également reçu un constat d’infraction de 120 $ pour avoir stationné son véhicule en sens contraire de la circulation. Elle a finalement été libérée, en attente des procédures.

Puis, le soir d'Halloween, les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan sont intervenus deux fois à Saint-Georges.

Ils ont répondu à un appel pour une collision matérielle survenue sur la 118e Rue où un homme âgé de 45 ans, aussi de Saint-Georges, s'était endormi au volant. L’homme a fourni un taux d’alcool supérieur à la limite permise. Son véhicule a alors été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Puis, ils ont intercepté un homme âgé de 32 ans de Saint Georges, pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, sur la 92e rue. Il a fourni un taux supérieur à la limite permise. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour 90 jours.

Enfin, le 1er novembre, vers 22 h, les policiers de la MRC des Etchemins ont procédé à l’arrestation d’un homme de 49 ans, de Saint-Prosper, pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. L’événement s’est déroulé sur la 25e avenue, à Saint-Prosper. L’individu a subi des tests avec un agent évaluateur en reconnaissance de drogues (AERD). Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et le véhicule a été saisi pour une période de 30 jours.

Excès de vitesse

Le 25 octobre, vers 10 h, un homme de 45 ans et résident de Saint-Lambert-de-Lauzon, a été intercepté sur la rue des Érables de la même municipalité, alors qu’il circulait à une vitesse de 132 km/h, dans une zone où la limite permise est de 70 km/h. Le conducteur s’est fait signifier un constat d’infraction de 1 311 $ avec 14 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 30 jours.

Le même jour, aux alentours de 18 h, un homme de Saint-Isidore âgé de 46 ans, a été capté à 100 km/h, sur le rang de la Rivière à Saint-Isidore où la limite de vitesse est de 50 km/h. Il a reçu un constat d’infraction de 868 $, accompagné de 10 points d’inaptitude. De plus, son permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours.

Enquêtes criminelles

Les patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan ont intercepté un véhicule dans le stationnement d’un dépanneur de Saint-Georges dans la nuit du 28 octobre, vers 3 h du matin. Le conducteur, un homme d’une trentaine d’années originaire de Saint-Honoré-de-Shenley, n’avait pas de permis de conduire valide.

L’intervention a mené à la saisie d’une arme de poing de type Pistolet 9mm avec 37 munitions, deux téléphones cellulaires, 1112 $ en argent canadien, 1 balance, 955 comprimés de méthamphétamines, 83 gr de Crack, 62 gr de cocaïne ainsi que 4 comprimés de Viagra. Le véhicule a été saisi, des constats d’infraction ont également été émis et le suspect est toujours détenu depuis.

Prévention achats en ligne

Le temps des fêtes arrive à grands pas. Afin d’éviter d’être victimes de fraude (ex : faire vos achats sur un faux site, payer pour un faux produit, payer pour un service qui ne sera jamais rendu, etc.), la Sûreté du Québec invite la population à consulter sq capsule développée sur le sujet au lien suivant : Prévention achats en ligne.