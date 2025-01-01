Le coroner pointe le fauteuil roulant électrique dans le décès de Francis Labbé

Le coroner Me Monique Tremblay a dévoilé son rapport concernant le décès de Francis Labbé, survenu le 19 avril dernier à son domicile sur le 4e rang à Saint-Odilon-de-Cranbourne.

L'homme âgé de 41 ans « avait des antécédents de paraparésie spastique due à la sclérose en plaques (depuis l’âge de 18 ans), de perte de dextérité des mains, de trouble de la parole, d’atrophie aux bras et aux jambes et d’obésité », a expliqué le coroner dans son document. Il vivait dans son fauteuil roulant, dont il ne pouvait pas sortir seul. Son domicile avait été adapté pour qu’il puisse s’y déplacer.

Francis Labbé était accompagné dans son quotidien par du personnel du CLSC de Beauceville ainsi que par sa mère, qui habitait tout près. « Selon ses proches, M.Labbé avait un bon moral, il ne fumait pas, ne consommait pas de stupéfiants et n’était pas suicidaire », précise le rapport.

Le jour de son décès, sa mère avait quitté sa résidence vers 14 h 30 et Francis regardait la télévision dans son salon. À son retour, vers 15 h 45, elle a découvert l’incendie. La victime se trouvait dans son fauteuil roulant électrique, dans son salon, lorsque celui-ci a pris feu.

Il semblerait que le problème soit survenu au niveau des batteries, même s’il est difficile d’en établir la cause précise. « Bien que cette expertise n’ait pas permis d’établir avec précision le secteur d’origine de l’incendie du fauteuil roulant, l’examen de ce fauteuil a permis de relever que seul le système électrique pouvait avoir agi comme source de chaleur probable et ayant la capacité d’allumer l’incendie.»

D’après l’enquête et les analyses du fauteuil roulant, celui-ci avait été régulièrement entretenu par le CLSC de Beauceville qui l’avait fourni à monsieur Labbé en 2019. Cependant, aucune vérification n’avait été faite concernant le circuit électrique du fauteuil.

En ce sens, le coroner a demandé à ce que son rapport soit remis au responsable de la préparation et de la livraison des fauteuils roulants du CLSC de Beauceville, au responsable de l'achat des fauteuils roulants à la Régie d’assurance maladie du Québec, au manufacturier du fauteuil roulant qu’avait Francis Labbé et à Santé Canada. Cela dans l’objectif de sécuriser ce type de fauteuil roulant afin d’éviter un autre accident de ce genre.

Francis Labbé est donc décédé d’asphyxie suite à l’inhalation de la fumée de l’incendie.