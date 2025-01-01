Un homme blessé avec une chargeuse à bois: le coroner publie son rapport

Le 17 mai dernier, un résident de Saint-Georges est décédé après que la chargeuse à bois avec laquelle il travaillait lui soit tombée dessus.

Le coroner Dr Pierre Guilmette a publié aujourd'hui son rapport dans lequel il conclu à un accident. La victime est décédée « d'une fracture cervicale grave, consécutivement à un écrasement par une chargeuse à bois. »

Le matin du 17 mai, l'homme âgé de 45 ans avait emprunté la machine à un ami afin de travailler sur son terrain. « Il avait peu d'expérience dans la manipulation de cet équipement spécialisé », a précisé le coroner dans son document. Cette chargeuse était, selon son propriétaire, plutôt instable à vide et les pattes stabilisatrices n'avaient pas été mises en position. « Il a dû donc déployer le bras hydraulique pour saisir une bille de bois sur sa propriété. La chargeuse étant vide et les pattes stabilisatrices n'étant pas déployées, la chargeuse s'est rapidement renversée et a entraîné le corps de l'homme avec elle. Une des pattes stabilisatrices non déployées a écrasé le haut du corps, créant une fracture cervicale mortelle. »

C'est un ami, le propriétaire de ladite chargeuse, qui l'a retrouvé vers 12 h 15 avant d'appeler un voisin et d'alerter les secours. Son décès a été constaté sur place.