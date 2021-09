Huit personnes blessées dans l'incendie chez Séchoirs de Beauce

Chargement du lecteur ...

Huit personnes ont subi des blessures lors de l'incendie, possiblement attribuable à une explosion, qui a éclaté ce matin à l'entreprise des Séchoirs de Beauce-Bois ouvré, installée à Beauceville.

Certains de ces travailleurs ont été transportés par ambulance alors que d'autres se seraient rendus par eux-mêmes à un centre hospitalier, a laissé savoir la porte-parole de la Sûreté du Québec, Hélène St-Pierre, qui avait été dépêchée sur les lieux pour répondre aux questions des journalistes. Elle n'a toutefois pu confirmer la gravité des blessures subies, dont on pourrait évaluer qu'il s'agit principalement de brûlures.

Parmi les blessés, on retrouverait des ouvriers d'une entreprise qui effectuaient des travaux de rénovation de la toiture du bâtiment de SDB Bois ouvré au moment de l'incident. Par ailleurs, personne ne manque à l'appel parmi les quelques 70 employés que compte ces installations, propriété du Groupe Matra, qui se spécialisent dans le séchage et la transformation du bois jointé et laminé.

L'agente Saint-Pierre a indiqué que la Division de l'enquête des crimes majeurs de la SQ était aussi sur place pour rencontrer des témoin s et éclaircir les circonstances de l'événement.

Au moment de publier ce texte, les Services incendie de Beauceville, Saint-Victor, Saint-Joseph et Saint-Odilon étaient toujours sur place pour combattre les flammes. La 6e Avenue est complètement fermée dans les deux sens et il est demandé d'éviter le secteur.

La Ville de Beauceville a avisé les résidents de limiter leur consommation d’eau pour toute la durée de cet incendie majeur en plus d'inviter à fermer les fenêtres et les systèmes de ventilation en raison de la présence de fumée dans la ville. On a également installé un poste d'accueil d'urgence à la Bibliothèque Madeleine-Doyon.

Hydro-Québec a aussi coupé l'électricité pour aider les pompiers dans leur travail. La panne touche plus de 1900 abonnés. Les zones touchées sont Beauceville, Saint-Alfred, Saint-Victor, Saint-Jules et Saint-Joseph.

Enfin, le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin a été dans l’obligation de fermer la polyvalente Saint-François pour la journée.