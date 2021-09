Incendie aux Séchoirs de Beauce: trois blessés dans un état critique

Trois des huit travailleurs, qui ont subi des blessures lors du feu qui a ravagé aujourd'hui les installations de l'entreprise des Séchoirs de Beauce à Beauceville, sont dans un état grave.

« On craint pour leur vie », a indiqué l'agente Béatrice d'Orsainville, du service des communications de la Sûreté du Québec, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Ces trois personnes font partie des six ouvriers qui ont été transférés de l'Hôpital de Saint-Georges vers le centre hospitalier de l'Enfant-Jésus du CHU de Québec qui compte une unité de soins des grands brûlés.

Rappelons que l'incendie s'est déclaré ce matin, vers 7 h 30, suite à une apparente explosion dans l'usine Les entreprises Bois Ouvré Beauceville et Séchoirs de Beauce qui se spécialisent dans le séchage et la transformation du bois jointé et laminé. On y trouve quelque 70 employés dans cette entreprise qui fait partie du Groupe Matra.

L'incendie a paralysé en grande partie les activités dans la Ville de Beauceville avec une coupure de courant, la fermeture de la polyvalente Saint-François, une demande aux citoyens de réduire leur consommation d'eau, qui a même mené le Service incendie de l'endroit à pomper le liquide directement de la rivière Chaudière pour poursuivre son travail.

Un large périmètre du secteur, incluant l'avenue Lambert et la 6e avenue, a été fermé alors qu'une quinzaine de résidences ainsi que trois entreprises ont été évacuées.

À 20 h 15, l'administration municipale a émis un avis de réintégration pour les résidents ayant été évacués dans le secteur de l’incendie qui a eu lieu aujourd’hui. « Les résidents peuvent retourner à leur domicile dès maintenant s’ils le désirent, mais en se rapportant aux agents de police qui sont sur place », a indiqué la Ville de Beauceville lors de la diffusion de son avis.

Tout au long de la journée, les pompiers ont pu compter sur le soutien de leurs collègues de Saint-Victor, Saint-Joseph, Saint-Odilon et East-Broughton alors que ceux de Saint-Georges et Adstock vont assurer le veille de nuit des lieux puisque le feu n'est toujours pas éteint au moment de publier cet article.

« C’est un bien triste événement qui touche notre belle ville aujourd’hui. Ayons tous une pensée envers toutes les personnes qui sont directement et indirectement touchées par cet incendie. Je remercie tous nos employés impliqués, nos pompiers, les pompiers en entraide et les divers intervenants qui ont contribué jusqu’à maintenant et qui, pour plusieurs, le seront pour un certain temps encore », a écrit le maire, François Veilleux, dans un message publié sur la page Facebook de la Ville de Beauceville.

Avec la collaboration du photojournaliste Jessy Pouliot.