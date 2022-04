La famille de Richard Bisson trouve rapide la décision de suspendre les recherches

Les proches de Richard Bisson, disparu depuis dimanche dernier dans les eaux de la rivière Chaudière à Beauceville, lui rendent hommage sur les réseaux sociaux, alors que la Sûreté du Québec a suspendu les recherches pour le moment.

L'agente Béatrice Dorsainville de la Sûreté du Québec précise que « tout nouvel élément va être analysé. Ce n’est pas exclu que ça puisse reprendre, mais pour le moment il n’y a plus personne sur place. »

Dans un texte publié sur Facebook, sa fille Lydia souligne un homme discret, aimé de tous. Selon elle, il est encore trop tôt pour arrêter les recherches. « Je trouve ça très dommage et rapide .. Mais on n’a pas le choix de faire avec, tu as décidé d’être mystérieux jusqu’à la fin », peut-on lire.

Pour cette raison, elle en appelle aux citoyens de la région pour qu’ils deviennent des alliés en aidant à retrouver son père. « Que vous soyez là 5 minutes ou encore 30, nous avons besoin de vous. Marchez le long de la rive , promenez-vous en VTT, à la course , avec vos chiens , organisez des battues, mais svp, ouvrez l’œil. » Elle prévient cependant de rester prudents en ne s’approchant pas de l’eau, car le courant est intense dans la rivière.

Sa seconde fille, Audrey, marque la force et le dévouement de sa mère Louise pour avoir toujours été présente pour la famille et pour soutenir son conjoint Richard. Chacune d’elle, Audrey et Louise, ont publié un message de soutien et d’espoir. Elles disent avoir une famille unie et aimante.

Rappelons que l’homme de 59 ans, résident de Beauceville, manque à l'appel depuis dimanche alors que mardi, les plongeurs de la Sûreté du Québec avaient localisé puis extirpé sa camionnette qui avait sombré dans la rivière Chaudière.

Les recherches ont donc été suspendues depuis hier soir, 17 h 30, après qu’un important déploiement policier ait couvert le secteur au cours des derniers jours. Il y a eu des équipes de recherche terrestre et nautique de la Sûreté du Québec, de nombreux agents à bord de VTT, de véhicules Argos et d'embarcations de type Zodiac. L'hélicoptère de la SQ a même été appelé en renfort alors que le périmètre de recherche, qui débutait au niveau de la 156e rue à Beauceville, s'est étendu jusqu'à Sainte-Marie-de-Beauce.

La SQ invite les citoyens qui découvriraient des éléments permettant de localiser Richard Bisson, que ce soit sur le plan d’eau ou le long des berges, à communiquer avec le 310-4141 ou le 911.