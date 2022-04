Quatre arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies à Saint-Georges

Les agents de la Sûreté du Québec au poste de la MRC Beauce-Sartigan ont intercepté quatre conducteurs pour conduite avec les capacités affaiblies à Saint-Georges, les 11 et 16 avril.

Le soir du 11 avril, un homme âgé de 44 ans, de Saint-Georges, a été intercepté et arrêté sur la 1ere avenue à Saint-Georges, pour conduite avec les capacités affaiblies. Il a fourni un taux supérieur à la limite permise par la Loi. Son véhicule a donc été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Plus tard dans la semaine, le 16 avril, un homme de 49 ans de Lac-Etchemin conduisait avec les capacités affaiblies par l’alcool sur la 120e rue à Saint-Georges. Il a percuté deux véhicules stationnés sur l’accotement. N’étant pas en mesure de se dégager, il a pris la fuite à pied. Des témoins lui étant venus en aide avant de fuir, ils ont ainsi pu donner des informations aux policiers de la MRC Beauce-Sartigan. Par conséquent l’enquête est en cours.

En soirée, toujours le 16 avril, les policiers ont intercepté une jeune femme âgée de 18 ans, de Saint-Georges, pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Celle-ci circulait sous la pluie sur la 1re avenue à Saint-Georges, avec les phares de son véhicule éteints. Elle possédait un permis de conduire d’apprenti conducteur. Elle a fourni un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise par la Loi. De ce fait, son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Enfin, ce même jour, un homme de 31 ans, de Saint-Georges, a été intercepté et arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, lui aussi sur la 1ere avenue, à Saint-Georges. Il a fourni un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise. Son véhicule a alors été remisé et son permis suspendu 90 jours.

Mentionnons que le 11 avril, une femme âgée de 48 ans de Saint-Georges, conduisant une moto à trois roues, a commis une action imprudente et a perdu le contrôle de son véhicule. Elle a percuté le mur d’un commerce de la 16e rue à l’intersection du boulevard Dionne, à Saint-Georges. Elle a alors été conduite au centre hospitalier de la ville où un prélèvement a été effectué pour établir son taux d’alcoolémie, dans le cadre de l'enquête menée par la Sûreté du Québec sur l'événement.

Enquêtes criminelles

Un important vol à l’étalage est survenu dans un magasin de grande surface de Saint-Georges le 13 avril. Deux individus ont dérobé plusieurs consoles de jeux vidéo et autres, dans une armoire où la serrure avait été forcée, pour ensuite prendre la fuite. Une enquête est en cours.

Un méfait a été commis le 14 avril, dans un lave-auto situé sur le boulevard Lacroix, à Saint-Georges. Un véhicule 4x4 a fait crisser ses pneus dans le lave-auto et a endommagé une grille sur le sol. Le véhicule a ensuite pris la fuite. Une enquête est en cours.

Une enquête est également en cours suite à un vol de catalyseur survenu sur trois véhicules motorisés qui sont stationnés près de la route du Président-Kennedy, à Notre-Dame-des-Pins. Le vol, commis le 17 avril, est évalué à plus de 5 000$.

Prévention et police de proximité

Depuis la mi-avril 2022, tous les policiers(ères) de la MRC Beauce-Sartigan sont rencontrés par une intervenante de la maison Havre l’Éclaircie, dans le but d’actualiser les procédures d’échanges, de suivi de protection et protocole, ainsi que de les informer et de les sensibiliser à la violence conjugale.

Un partenariat a même été réalisé, pour améliorer l’échange entre les deux organismes (protocole). Par la suite, les postes des MRC des Etchemins et de Robert-Cliche seront aussi rencontrés dans les prochaines semaines.

Bilan de l’Opération nationale concertée (ONC) Comportements imprudents

Du 8 au 14 avril derniers, de nombreuses opérations policières et des activités de sensibilisation ont été réalisées dans le cadre de l’ONC Comportements imprudents.

L’ensemble des corps policiers de la province en collaboration avec Contrôle routier Québec ont uni leurs efforts dans le but de sensibiliser les automobilistes à l’importance d’adopter des comportements sécuritaires lors de leurs déplacements sur le réseau routier.