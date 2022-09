Ouragan Ian: la famille Grenier est saine et sauve

Tous les membres de la famille Grenier, originaire de la Beauce, sont sortis sains et saufs de l'ouragan Ian, qui a frappé la Floride hier, et qui continue sa course sur la Côte Est des États-Unis sous forme de tempête tropicale.

« Nous quatre, on est correct. Les dommages sont plus à l’extérieur, avec plusieurs feuilles, branches et arbres qui sont tombés et beaucoup d’eau! Par contre, on a pas eu d'eau dans notre maison, on a été chanceux pour ça! », a expliqué Alyson Busque dans un message Facebook envoyé à EnBeauce.com, alors qu'elle s'affairait au nettoyage de la résidence de Fort Myers, en compagnie de ses parents Éric et Katy Grenier, ainsi que son demi-frère Kyle.

La jeune femme a signalé que l’ouragan, de catégorie 4, s'est terminé entre 3 h et 4 h du matin. Le courant, qui a été coupé hier après-midi, n'est pas rétabli dans le secteur et il ne le sera probablement pas avant plusieurs jours, estime-t-elle.

Les Grenier avaient pris la décision de rester sur place et s'étaient préparés en barricadant la propriété et en cuisinant plusieurs repas dans les jours précédents l'arrivée d'Ian qui est considéré comme l'un des cinq plus importants ouragans survenus dans l'histoire des USA.