Fuite de gaz au CHSLD de Beauceville: pas de blessé, ni de dommages

La fuite de gaz majeure qui s'est produite cet après-midi au CHSLD de Beauceville, sur la route 108, n'a pas fait de blessé ni causé de dommages.

Selon Émile Paris, directeur adjoint du service de sécurité incendie de Beauceville, l'incident a été causé suite à des travaux visant à modifier une plaque d'égout. Un travailleur a percé la conduite de gaz d'un diamètre de 4 pouces. Les équipes d'Energir se sont déplacées sur place pour colmater la fuite. Ils ont pincé le tuyau concerné.

Rappelons que sur place se trouvaient les pompiers de Beauceville ainsi que ceux de Saint-Victor et de Saint-Joseph, les policiers de Beauce-Centre, Beauce-Sartigan et de la Nouvelle-Beauce. Il y avait également les paramédics du groupe Cambi et les superviseurs puisque l'appel initial prévoyait d'évacuer le CHSLD, la résidence Luca et la résidence de la Beaucevilloise.

Les pompiers ont effectué des lectures de gaz dans ces trois bâtiments ainsi que dans les résidences privées aux alentours. Ils ont conseillé à chaque propriétaire rencontré, de couper leur système de ventilation.

La circulation sur la route 108 s'est faite en alternance le temps de l'intervention.