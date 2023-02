Meurtre à Lac-Mégantic: le Bureau des enquêtes indépendantes ne portera pas d'accusations

Près d'un an après le meurtre d'Alexandre Giroux survenu à Lac-Mégantic le 21 mars 2022, le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a décidé de ne pas porter d'accusations envers les policiers de la Sûreté du Québec.

C'est le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) qui a conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers.

Dans le communiqué de presse émis à cet effet, il est précisé que « Puisque des accusations ont été portées contre une personne impliquée lors de l'intervention policière et que le dossier est maintenant devant les tribunaux, le DPCP ne commentera pas davantage afin de ne pas nuire à l'équité et à l'intégrité du processus judiciaire. » Cependant, lorsqu'un verdict sera rendu par le tribunal, un communiqué sera publié résumant les faits survenus lors de cet événement et expliquant les motifs au soutien de la décision du DPCP.

Rappelons qu'au départ, l'enquête avait été ouverte le 28 mars 2022, à la suite de renseignements préliminaires communiqués au BEI indiquant que :

- le 18 mars 2022, une employée d'une compagnie d'assurance aurait communiqué avec la Sûreté du Québec (SQ). Elle aurait parlé avec un policier pour lui rapporter qu'un de ses clients aurait tenu des propos inquiétants, menaçant notamment de s'en prendre physiquement à quelqu'un;

- le 21 mars 2022, l'individu qui aurait tenu les propos inquiétants se serait présenté à son lieu de travail, sur la rue Villeneuve à Lac-Mégantic, où il aurait agressé mortellement un homme âgé de 36 ans avec une arme blanche.

Ainsi, conformément à la Loi sur la police, le BEI a transmis son rapport au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) le 21 juillet 2022. C'est donc sur la base de ce rapport que le DPCP a pris sa décision.

Notons que le procès de Mathieu Maheu-Dumont, accusé du meurtre d'Alexandre Giroux au premier degré, est toujours en cours.