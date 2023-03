Accident à Saint-Frédéric: l'identité de l'homme décédé a été annoncée par la SQ

Le père de famille qui est décédé dans l'accident survenu hier à Saint-Frédéric est Henrik Asselin, 42 ans, d'Adstock.

Il se trouvait à bord d'une mini fourgonnette où il y avait également une mère et quatre enfants. Deux d'entre eux sont également décédés, un adolescent de 12 ans et une fillette de 4 ans.

Toutes les personnes qui se trouvaient dans la mini fourgonnette sont membres de la même famille et viennent d'Adstock, a confirmé le sergent Beaulieu de la Sûreté du Québec.

Au total, onze personnes ont été impliquées dans cet événement survenu vers 16 h ce mercredi. Cinq personnes se trouvaient dans un camion de 53 pieds, et elles n'ont pas été blessées. Cependant, les trois personnes décédées étaient à bord d'une mini fourgonnette où l'on compte également une personne qui est présentement dans un état critique et deux autres personnes gravement blessées, mais dont la vie n'est pas en danger.

L'enquête se poursuit aujourd'hui avec entre autres la rencontre de plusieurs témoins et par des expertises mécaniques sur les véhicules. Les enquêteurs ont tout de même pu écarter une cause liée aux conditions routières et météorologiques. « Ce qui reste c'est le défaut mécanique, un geste volontaire, une distraction, un endormissement, une mauvaise manoeuvre », a expliqué le sergent. Il est encore trop tôt pour le déterminer.