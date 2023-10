Plus de 3 000 constats émis lors de l'ONC Distraction

Plus de 3 000 constats ont été émis par les policiers lors de l’Opération nationale concertée Distraction (ONC) qui s’est déroulée du 6 au 12 octobre.

Parmi ces constats plus de 1 500 ont été émis pour avoir utilisé le téléphone cellulaire au volant, plus de 100 pour avoir porté des écouteurs et plus de 200 pour avoir conduit alors qu’un objet, animal ou passager était placé de façon à obstruer la vue.

Déployée sous le thème « Toute votre attention sur la route », l’ONC Distraction visait à rappeler que la conduite est une tâche complexe qui nécessite toute notre attention , car ce comportement problématique demeure l’une des principales causes de collisions mortelles ou avec blessés graves au Québec. En effet, chaque année, en moyenne, de 2018 à 2022, la distraction était la cause d’accidents ayant entraîné : 122 décès (39 %); et 465 personnes blessées gravement (41 %).

Cette opération a été menée par l’ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

Sensibilisation par la SAAQ

Pendant cette période, la SAAQ a également diffusé une campagne de sensibilisation sur la distraction au volant. L'objectif était de sensibiliser les conducteurs à l’importance de rester concentrés sur la route et d’y accorder toute leur attention. De nombreuses sources de distractions existent et même si elles peuvent parfois paraître anodines, le simple fait de détourner le regard ou d’être dans nos pensées peut avoir de graves conséquences.

Lorsque notre tête est ailleurs, que nous sommes dans nos pensées, préoccupés, ou dérangés par quoi que ce soit, notre cerveau doit inévitablement éliminer des informations qui pourraient s’avérer essentielles à la conduite. Ainsi, lorsque nous sommes distraits, il est difficile, voire impossible, de réagir aussi vite à une situation imprévue.

Au volant, portez toute votre attention sur la route!