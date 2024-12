Crime organisé dans la région: les gens peuvent se sentir en sécurité, dit le ministre Bonnardel

«Les gens de la région peuvent se sentir et doivent se sentir en sécurité. La visibilité et la présence des policiers est forte sur le terrain. La situation est sous contrôle.»

C'est le message rassurant qu'est venu livrer, ce matin, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, qui était à Saint-Georges, à la demande du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

Son passage avait deux objectifs. D'abord, rencontrer les dirigeants des centrales de la Sûreté du Québec qui sont en Beauce, afin de faire le bilan de l'année, et en particulier, sur les événements liés au crime organisé qui se sont déroulés ces derniers mois sur le territoire.

Rappelons qu’une voiture incendiée a été retrouvée le 16 septembre dernier dans le secteur de la route 112 à Frampton. Puis, un peu plus tard dans la même journée, le service des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec a été mandaté pour faire la lumière sur la mort suspecte d’un homme. Son corps a été découvert au 640, 2e Rang à Frampton, une adresse où se trouvent régulièrement des membres des Hell’s Angels. Il s'est avéré par la suite que le corps retrouvé était celui d'un adolescent venant de la région de Montréal.

Dans les jours qui ont suivi la découverte, la Sûreté du Québec avait installé son Poste de commandement mobile (PCM) au cœur de la municipalité, en plus d'assurer une surveillance accrue dans le secteur.

Puis le 8 octobre, l’Escouade nationale sur la répression du crime organisé (ENRCO), en collaboration avec l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA), avait exécuté une ordonnance de blocage de la propriété située sur le 2e rang de Frampton, considérée comme un bien infractionnel et un produit de la criminalité. Cette action faisait suite à une perquisition effectuée quatre jours plus tôt, au cours de laquelle des armes à feu illégales et des munitions avaient été saisies.

«Faut pas se le cacher, (les régions) de l'Est du Québec ont été passablement touchées (par les activités du crime organisé) au cours des 18 derniers mois. L'événement de Frampton a frappé l'imaginaire avec des jeunes qui ont été malheureusement recrutés pour faire le sale boulot», a déclaré le ministre en conférence de presse avec les médias régionaux. «Le combat du crime organisé, ce n'est pas un combat qui est gagné. Mais les policiers sont bien équipés (pour y faire face.»

Lors de la rencontre avec les dirigeants policiers, les élus ont entendu que les actions entreprises avaient porté fruit sur le terrain. «Maintenant, on est pas à l'abri de recrudescence au cours de l'année 2025», a indiqué le député Samuel Poulin. «Il est important d'être bien à l'écoute des enjeux et des besoins des policiers [...] Les effectifs dont nous aurons besoin, seront au rendez-vous, comme vient de le dire le ministre.» L'élu beauceron a rappelé que cela comprendra aussi les effectifs pour faire face au trafic des stupéfiants et aux enjeux de santé mentale.

François Bonnardel était également en Beauce pour visiter les installations de CAUCA, un centre d’expertise multiservice spécialisé dans les demandes d’interventions d’urgence et municipales.

Le centre d'appels est déjà fin prêt pour opérer le 9-1-1 de prochaine génération, qui intégrera les nouvelles technologies et permettra l’introduction de fonctionnalités, comme l'envoi de messages textes d'images et de vidéos. Il sera possible de transmettre ces données aux intervenants d’urgence (policiers, ambulanciers, pompiers), en plus de créer une meilleure interconnexion entre les différents services d’urgence à l’échelle régionale et nationale.

Le 9-1-1 amélioré doit entrer en service dans les premiers mois de 2025.