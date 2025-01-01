Panne de courant à Beauceville et à Saint-Victor

Une panne de courant affecte les abonnés d'Hydro-Québec, qui sont desservis par le réseau de la Route 108 à Beauceville et à Saint-Victor.

C'est qu'un feu s'est déclaré ce matin dans un poteau électrique de la 108, près de l'intersection de la rue Industrielle-Nadeau, dans la municipalité victoroise.

À Beauceville Ouest, 630 clients sont affectés; un peu moins à Saint-Victor (521).

Selon la page web Info-pannes d'Hydro-Québec, le rétablissement est prévu pour 14 h.