Plusieurs concessionnaires visés par des perquisitions, y compris à Beauceville

Plusieurs concessionnaires automobiles de la province ont été visés par des perquisitions au cours des dernières 48 heures, dont un à Beauceville.

L’opération a été menée par l'Escouade nationale de répression du crime organisé, en collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC), l’Agence des services frontaliers du Canada, la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec, le Service de police du CN, le Service de police de la Ville de Lévis et l’Escouade régionale mixte Saguenay incluant le Service de police de Saguenay. Il s'agissait d'une opération menée lundi et hier, en lien avec le trafic de stupéfiants dans plusieurs régions du Québec et au Nouveau-Brunswick.

Les saisies dans une dizaine de véhicules du même modèle à Chicoutimi, Jonquière, Rivière du-Loup, L’Ange-Gardien, Charny, Beauceville, Thetford Mines et au Nouveau-Brunswick ont permis la récupération de plus de 200 livres d’une substance présumée être de la méthamphétamine « cristal meth » qui devra être envoyée à l’analyse par Santé Canada pour confirmer qu’il s’agit bien de cette drogue. Deux hommes ont été rencontrés hier, puis libérés en attente de la suite de l’enquête.

Cette opération a mobilisé un technicien en identité judiciaire, une quinzaine d’enquêteurs et une dizaine de patrouilleurs de différents services au Québec comme au Nouveau-Brunswick.

L’Escouade nationale de répression du crime organisé a pour mandat de s’attaquer spécifiquement aux têtes dirigeantes du crime organisé. L’ENRCO Québec est composée de policiers de la Sûreté du Québec, du Service de police de la Ville de Québec ainsi que du Service de police de Lévis.

Toute information en lien avec le trafic, la distribution, la vente ou la possession de stupéfiants peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1800 659-4264.

Arrestations

Le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) souhaite informer la population qu’à la suite de la médiatisation de l’opération policière menée ce matin en matière de stupéfiants, deux individus ont été arrêtés :

• François Verret, 47 ans, de Lévis

• Marc-André St-Pierre, 32 ans, de Québec

Les deux suspects ont comparu cet après-midi pour faire face aux accusations de possession en vue du trafic et trafic de stupéfiants.

Bien que les perquisitions soient toujours en cours, sur l’ensemble des lieux perquisitionnés, les

enquêteurs ont saisi :

• 75 950 comprimés de méthamphétamines (présumée),

• 800 grammes de cocaïne (présumée),

• 850 ml de GHB (présumé),

• 2 kilos de Cristal Meth (présumé),

• 100 comprimés d’Extasy (présumé),

• 100 grammes de Kétamine (présumée),

• 11 500 $ en argent canadien,

• Plusieurs cellulaires,

• Plusieurs objets volés tels que des vélos, trottinettes électriques, outils et plusieurs dizaines d’ordinateurs portables remis au SPVQ.