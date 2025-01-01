Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Escouade nationale de répression du crime organisé

Plusieurs concessionnaires visés par des perquisitions, y compris à Beauceville

durée 11h10
10 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Plusieurs concessionnaires automobiles de la province ont été visés par des perquisitions au cours des dernières 48 heures, dont un à Beauceville. 

L’opération a été menée par l'Escouade nationale de répression du crime organisé, en collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC), l’Agence des services frontaliers du Canada, la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec, le Service de police du CN, le Service de police de la Ville de Lévis et l’Escouade régionale mixte Saguenay incluant le Service de police de Saguenay. Il s'agissait d'une opération menée lundi et hier, en lien avec le trafic de stupéfiants dans plusieurs régions du Québec et au Nouveau-Brunswick.  

Les saisies dans une dizaine de véhicules du même modèle à Chicoutimi, Jonquière, Rivière du-Loup, L’Ange-Gardien, Charny, Beauceville, Thetford Mines et au Nouveau-Brunswick ont permis la récupération de plus de 200 livres d’une substance présumée être de la méthamphétamine « cristal meth » qui devra être envoyée à l’analyse par Santé Canada pour confirmer qu’il s’agit bien de cette drogue. Deux hommes ont été rencontrés hier, puis libérés en attente de la suite de l’enquête.  

Cette opération a mobilisé un technicien en identité judiciaire, une quinzaine d’enquêteurs et une dizaine de patrouilleurs de différents services au Québec comme au Nouveau-Brunswick.

L’Escouade nationale de répression du crime organisé a pour mandat de s’attaquer spécifiquement aux têtes dirigeantes du crime organisé. L’ENRCO Québec est composée de policiers de la Sûreté du Québec, du Service de police de la Ville de Québec ainsi que du Service de police de Lévis.  

Toute information en lien avec le trafic, la distribution, la vente ou la possession de stupéfiants peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1800 659-4264.  

Arrestations

Le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) souhaite informer la population qu’à la suite de la médiatisation de l’opération policière menée ce matin en matière de stupéfiants, deux individus ont été arrêtés :
• François Verret, 47 ans, de Lévis
• Marc-André St-Pierre, 32 ans, de Québec

Les deux suspects ont comparu cet après-midi pour faire face aux accusations de possession en vue du trafic et trafic de stupéfiants.

Bien que les perquisitions soient toujours en cours, sur l’ensemble des lieux perquisitionnés, les
enquêteurs ont saisi :
• 75 950 comprimés de méthamphétamines (présumée),
• 800 grammes de cocaïne (présumée),
• 850 ml de GHB (présumé),
• 2 kilos de Cristal Meth (présumé),
• 100 comprimés d’Extasy (présumé),
• 100 grammes de Kétamine (présumée),
• 11 500 $ en argent canadien,
• Plusieurs cellulaires,
• Plusieurs objets volés tels que des vélos, trottinettes électriques, outils et plusieurs dizaines d’ordinateurs portables remis au SPVQ.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Près de 1 500 amendes distribuées en zone scolaire en une journée

Publié le 11 septembre 2025

Près de 1 500 amendes distribuées en zone scolaire en une journée

La Sûreté du Québec a procédé le 9 septembre à une opération nationale en matière de sécurité routière sur l’ensemble de son territoire. Au total, 796 opérations ont été tenues et 1 454 constats d’infraction pour excès de vitesse ont été remis en zone scolaire à travers la province. Accompagnés de plus de 30 partenaires dont l’ensemble des corps ...

LIRE LA SUITE
La police recherche Carolane Fortin, 17 ans, en fugue

Publié le 11 septembre 2025

La police recherche Carolane Fortin, 17 ans, en fugue

Le Service de police de la Ville de Lévis demande la collaboration du public afin de localiser Carolane Fortin, 17 ans. L'adolescente est en fugue de son domicile de Lévis, depuis le 29 août 2025. Certaines informations laissent croire que la jeune femme pourrait se trouver dans le secteur de Lévis, Lauzon, et même de Saint-Raphaël. Carolane ...

LIRE LA SUITE
Panne de courant à Beauceville et à Saint-Victor

Publié le 6 septembre 2025

Panne de courant à Beauceville et à Saint-Victor

Une panne de courant affecte les abonnés d'Hydro-Québec, qui sont desservis par le réseau de la  Route 108 à Beauceville et à Saint-Victor. C'est qu'un feu s'est déclaré ce matin dans un poteau électrique de la 108, près de l'intersection de la rue Industrielle-Nadeau, dans la municipalité victoroise. À Beauceville Ouest, 630 clients sont ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge