Près de 1 500 amendes distribuées en zone scolaire en une journée

La Sûreté du Québec a procédé le 9 septembre à une opération nationale en matière de sécurité routière sur l’ensemble de son territoire.

Au total, 796 opérations ont été tenues et 1 454 constats d’infraction pour excès de vitesse ont été remis en zone scolaire à travers la province. Accompagnés de plus de 30 partenaires dont l’ensemble des corps de police municipaux du Québec, les policiers avaient comme objectif d’assurer la sécurité des élèves dans leurs déplacements entre l’arrêt d’autobus et leur résidence, à l’embarquement, au débarquement et pendant le trajet en autobus.

Une attention particulière a été portée aux jeunes marcheurs en route et au retour de l’école primaire. Entre les périodes de déplacements accrues en zones scolaires, les policiers sont intervenus auprès des conducteurs démontrant des comportements mettant à risque leur sécurité et celles des autres usagers de la route. Les excès de vitesse, la distraction et le non-port de la ceinture de sécurité ont également été ciblés.

Ce sont 5 780 constats d’infraction qui ont été émis par l’ensemble des intervenants. Dont :

- 2 640 pour des excès de vitesse, dont 1 454 en zone scolaire;

- 115 pour le non-port de la ceinture de sécurité;

- 216 pour utilisation du téléphone cellulaire au volant;

- 2 738 pour diverses autres infractions au Code de la sécurité routière;

- 70 constats pour défaut d’arrêter sur un panneau d’arrêt d’autobus scolaire.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026 « La vie humaine, au cœur de nos actions », qui a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur l’ensemble du territoire desservi par la Sûreté du Québec.