Service de police de la Ville de Lévis

La police recherche Carolane Fortin, 17 ans, en fugue

11 septembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le Service de police de la Ville de Lévis demande la collaboration du public afin de localiser Carolane Fortin, 17 ans.

L'adolescente est en fugue de son domicile de Lévis, depuis le 29 août 2025. Certaines informations laissent croire que la jeune femme pourrait se trouver dans le secteur de Lévis, Lauzon, et même de Saint-Raphaël.

Carolane Fortin mesure 1,65 m, pèse 50 kg, a les yeux et les cheveux bruns. La police aurait des raisons de craindre pour sa sécurité.

Rappelons que tout renseignement concernant cette personne doit être transmis rapidement au Service de police le plus près en composant le 9-1-1 pour une intervention immédiate ou avec la ligne TÉL-LIEN (418-835-5436). Les informations reçues seront traitées de façon confidentielle.

