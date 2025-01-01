Nous joindre
33 ans de Thetford Mines

La SQ recherche d'éventuelles victimes de Samuel Fréchette

durée 17h00
16 septembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Les enquêteurs de la Sûreté du Québec de la MRC Beauce Sartigan ont procédé, le 19 février dernier, à l’arrestation d’un homme de 33 ans de Thetford Mines, relativement à des infractions à caractère sexuel envers une victime d’âge mineur.  

Dans ce dossier, Samuel Fréchette a comparu le 14 juillet dernier au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce. Il fait face à des accusations d’agression sexuelle et de contacts sexuels envers une mineure.  

L’événement se serait déroulé en août 2024 dans un lieu public à Saint-Georges et l’enquête tend à démontrer que le suspect aurait pu faire d’autres victimes.  

Puisque plusieurs potentielles victimes dans le cadre de l’enquête ont été identifiées, la structure de  gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été  déployée. Il s’agit d’une structure de commandement unifié au sein de laquelle les services de police  québécois travaillent en partenariat afin d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des  ressources policières et vise à mieux protéger les victimes.  

La Sûreté du Québec rappelle qu’en tout temps, le public peut également transmettre des informations  de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659- 4264.  
 

