Un accident fait deux blessés à Saint-Georges

Un accident impliquant deux véhicules est survenu ce lundi vers 15 h 30 à l’intersection de la 165e Rue et de la 6e Avenue à Saint-Georges. Sous la force de l’impact, l’une des voitures s’est retrouvée sur le toit.

Selon Frédéric Morin, directeur du Service de sécurité incendie (SSI) de Saint-Georges, les pinces de désincarcération ont dû être utilisées pour extirper la conductrice de son véhicule, une opération qui a duré environ 30 minutes.

Les deux conducteurs ont été transportés à l’hôpital par les ambulanciers de CAMBI. Leur état de santé n’a pas été précisé.

Les services d’urgence, la Sûreté du Québec, deux ambulances et le SSI de Saint-Georges, ont été mobilisés sur les lieux.

La circulation a été interrompue pendant l’intervention et a pu reprendre normalement vers 17 h 20.