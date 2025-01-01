Nous joindre
Avis de la Sûreté du Québec

De faux messages textes envoyés sur des infractions routières

durée 13h30
2 décembre 2025
Par Salle des nouvelles

Dans les dernières heures, plusieurs citoyens ont signalé à la Sûreté du Québec avoir reçu un message texte les informant qu’ils auraient commis une infraction routière.

Le message les invite ensuite à cliquer sur un lien afin de «régulariser» la situation.

Il s’agit d’une fraude, signale le corps policier. «Il est important de rappeler que ce n’est pas de cette façon que procèdent les autorités pour informer un citoyen de l’émission d’un constat d’infraction ou pour demander un paiement», précise la SQ.

On invite donc à ne pas cliquer sur le lien, à supprimer le message et à demeurer vigilants.

 

 

