Un automobiliste interpellé à 195km/h dans une zone à 90

Un véhicule a été intercepté circulant à 195 km/h dans une zone où la limite de vitesse maximale est de 90 km/h à Saint-Odilon-de-Cranbourne, le 16 septembre.

C'est vers 13 h 40 ce jour-là, les policiers du poste de la MRC de Beauce-Centre ont intercepté ce véhicule sur la route 276. Le conducteur âgé de 36 ans a reçu une amende de 1 320$, des frais de 336$ ainsi que la contribution de 330$ pour un total de 1 986$ et 24 points d’inaptitudes lui ont été attribués.

Conduite avec les capacités affaiblies

Les policiers de la MRC des Etchemins ont procédé à l’arrestation d’un homme 60 ans de Sainte-Justine pour conduite avec les capacités affaiblies le 11 septembre, vers 00 h 45. L’événement s’est déroulé sur la route des Sommets à Lac-Etchemin. Le suspect a fourni des échantillons d’haleine supérieurs à la limite légale. Son droit conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et le véhicule a été remisé.

Puis, le 13 septembre vers 23 h 10, les policiers ont procédé à l’arrestation d’une femme de 60 ans de Lévis, également pour conduite avec les capacités affaiblies. L’événement s’est déroulé sur la route 204 à Sainte-Justine. La suspecte a fourni des échantillons d’haleine supérieurs à la limite légale. Son droit conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et le véhicule a été remisé.

Enquêtes criminelles

Quelques ainés ont été victimes de fraude sur le territoire du Centre de Service de Saint-Georges dans les dernières semaines.

Voici quelques conseils de préventions :

-Vos informations sont personnelles; aucune institution bancaire ne sollicitera vos informations par téléphone;

-Aucun policier ne passera récupérer vos cartes bancaires ou autre dans votre boite aux lettres ou sous le tapis;

-Ne remettre aucun document bancaire ou autre à un inconnu qui se présente à votre porte. Passez plutôt en personne à votre institution bancaire;

-Ne donnez aucune information personnelle par téléphone. Dans le doute, aviser rapidement votre institution bancaire ou votre service de police qui pourra vous conseiller.

La Sûreté du Québec invite les citoyens à consulter la section Prévention de son site Web afin d’en apprendre davantage sur la fraude ou consulter le site web du Centre antifraude du Canada.

Aquaplanage

En cas de pluies abondantes, dès que l’eau s’accumule sur la chaussée, il y a risque d’aquaplanage et de perte de contrôle de votre véhicule. La Sûreté du Québec désire sensibiliser les usagers de la route à ce phénomène.

Pour prévenir l’aquaplanage :

- Réduisez votre vitesse lorsqu’il pleut ou en présence de flaques d’eau;

- Circulez de préférence légèrement à côté des traces ou des ornières;

- Doublez la distance sécuritaire recommandée;

- Assurez-vous que vos pneus sont en bonne condition;

- En cas d’aquaplanage, évitez toute manœuvre brusque sans freiner, tenez fermement le volant et gardez les roues orientées dans la direction vers laquelle vous souhaitez vous diriger;

- Relâchez ensuite l’accélérateur afin de réduire la vitesse.

Consultez le site Internet de la Société de l’Assurance Automobile du Québec (SAAQ) pour plus de conseils. La Sûreté du Québec vous rappelle de rester prudents sur les routes et d’adapter votre conduite aux conditions routières.