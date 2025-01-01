Nous joindre
Une personne est décédée

Un hélicoptère s'écrase sur un terrain à Saint-Séverin

durée 14h51
21 septembre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Les services d'urgence ont été appelés ce dimanche 21 septembre, vers 12h45, pour un possible écrasement d'hélicoptère dans le secteur de la route Saint-Marguerite à Saint-Séverin.

D'après les communications de la Sûreté du Québec, l'appareil a été rapidement localisé par les équipes sur place et un incendie s'est déclaré suite à l'impact. Les services de sécurité incendie de Saint-Sylvestre, Saint-Séverin et Tring-Jonction ont également été demandés sur place.  

Il est également à noter que le pilote de l'hélicoptère a été retrouvé sans vie sur place et son décès a été confirmé. Des recherches sont actuellement en cours pour savoir si d'autres passagers étaient à bord même si rien n'indique que c'est le cas pour le moment. 

Les enquêteurs sont sur place afin de déterminer les circonstances de l'accident. Il est recommandé d'éviter le secteur. 

