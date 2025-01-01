Un hélicoptère s'écrase sur un terrain à Saint-Séverin

Les services d'urgence ont été appelés ce dimanche 21 septembre, vers 12h45, pour un possible écrasement d'hélicoptère dans le secteur de la route Saint-Marguerite à Saint-Séverin.

D'après les communications de la Sûreté du Québec, l'appareil a été rapidement localisé par les équipes sur place et un incendie s'est déclaré suite à l'impact. Les services de sécurité incendie de Saint-Sylvestre, Saint-Séverin et Tring-Jonction ont également été demandés sur place.

Il est également à noter que le pilote de l'hélicoptère a été retrouvé sans vie sur place et son décès a été confirmé. Des recherches sont actuellement en cours pour savoir si d'autres passagers étaient à bord même si rien n'indique que c'est le cas pour le moment.

Les enquêteurs sont sur place afin de déterminer les circonstances de l'accident. Il est recommandé d'éviter le secteur.