Multiples arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies en Beauce

Les policiers de la MRC Beauce-Sartigan et des Etchemins ont procédé à plusieurs arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies dernièrement.

Tout d'abord, le jeudi 18 septembre, vers 23 h 58, les policiers ont procédé à l’arrestation d’une femme de 41 ans de Saint-Alfred pour conduite avec les capacités affaiblies. L’événement s’est déroulé sur le Chemin Royal à Notre-Dame-des-Pins. La suspecte a fourni des échantillons d’haleine supérieurs à la limite légale. Son droit de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et le véhicule a été remisé.

Puis, le samedi 20 septembre, ils ont arrêté un homme de 32 ans, de Saint-René, pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. Sur place, ils ont également procédé à l’arrestation de l’homme pour possession de stupéfiants et possession de cigarettes de contrebande. Il a été transporté au Centre hospitalier de Saint-Georges afin d’y faire le prélèvement sanguin.

Ensuite, vers 2 h 04, les agents ont reçu un appel pour un véhicule immobilisé sur le bord de la route 204 à Saint-Martin. Sur place, les agents ont procédé à l’arrestation du conducteur pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a été conduit au poste de police. L’homme de 42 ans, de l’Ontario, a soufflé plus de trois fois la limite permise par la loi dans l’appareil éthylométrique. Son véhicule a été saisi pour une période de trente jours et son permis a été suspendu pour 90 jours.

Enfin, ce même-soir, vers 23 h 45, les policiers de la MRC des Etchemins ont procédé à l’arrestation d’un jeune homme de 17 ans de Sainte-Marie pour conduite avec les capacités affaiblies. L’événement s’est déroulé sur le rang du Mont Orignal à Lac-Etchemin. Le suspect a fourni des échantillons d’haleine supérieurs au double de la limite légale. Son droit de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et le véhicule a été saisi pour 30 jours.

Excès de vitesse

À Sainte-Marie, le 13 septembre vers 1 h du matin, les policiers de la MRC ont intercepté un homme de Québec, alors qu’il circulait à 107 km/h dans une zone où la limite permise est de 50 km/h, sur la Route 173.

Un constat d’infraction de 1 099 $ lui a été remis, ainsi que 10 points d’inaptitude.

Prévention chasse

La saison de la chasse a bel et bien commencée. La Sûreté du Québec désire donc rappeler certains conseils essentiels aux chasseurs qui seront de plus en plus nombreux à s’adonner à cette activité couramment pratiquée en milieu isolé.

Ainsi, tout chasseur utilisant une arme à feu doit : avoir un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu (PPA) valide et en respecter les conditions; entreposer et transporter ses armes à feu de façon sécuritaire; et manipuler ses armes à feu de façon prudente. Tout chasseur doit aussi se conformer à la réglementation municipale entourant la chasse et s’assurer d’avoir tout l’équipement et les connaissances nécessaires pour circuler en milieu isolé de manière sécuritaire.

Pour plus d’informations, veuillez consulter la section armes à feu sur le site Internet de la Sûreté du Québec ou communiquer avec le Bureau du contrôle des armes à feu et des explosifs (BCAFE) au 1 800 731-4000.