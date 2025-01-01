Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Bilan de la Sûreté du Québec

Multiples arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies en Beauce

durée 14h00
25 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Les policiers de la MRC Beauce-Sartigan et des Etchemins ont procédé à plusieurs arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies dernièrement.

Tout d'abord, le jeudi 18 septembre, vers 23 h 58, les policiers ont procédé à l’arrestation d’une femme de 41 ans de Saint-Alfred pour conduite avec les capacités affaiblies. L’événement s’est déroulé sur le Chemin Royal à Notre-Dame-des-Pins. La suspecte a fourni des échantillons d’haleine supérieurs à la limite légale. Son droit de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et le véhicule a été remisé.

Puis, le samedi 20 septembre, ils ont arrêté un homme de 32 ans, de Saint-René, pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. Sur place, ils ont également procédé à l’arrestation de l’homme pour possession de stupéfiants et possession de cigarettes de contrebande. Il a été transporté au Centre hospitalier de Saint-Georges afin d’y faire le prélèvement sanguin.

Ensuite, vers 2 h 04, les agents ont reçu un appel pour un véhicule immobilisé sur le bord de la route 204 à Saint-Martin. Sur place, les agents ont procédé à l’arrestation du conducteur pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a été conduit au poste de police. L’homme de 42 ans, de l’Ontario, a soufflé plus de trois fois la limite permise par la loi dans l’appareil éthylométrique. Son véhicule a été saisi pour une période de trente jours et son permis a été suspendu pour 90 jours.

Enfin, ce même-soir, vers 23 h 45, les policiers de la MRC des Etchemins ont procédé à l’arrestation d’un jeune homme de 17 ans de Sainte-Marie pour conduite avec les capacités affaiblies. L’événement s’est déroulé sur le rang du Mont Orignal à Lac-Etchemin. Le suspect a fourni des échantillons d’haleine supérieurs au double de la limite légale. Son droit de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et le véhicule a été saisi pour 30 jours.

Excès de vitesse

À Sainte-Marie, le 13 septembre vers 1 h du matin, les policiers de la MRC ont intercepté un homme de Québec, alors qu’il circulait à 107 km/h dans une zone où la limite permise est de 50 km/h, sur la Route 173.

Un constat d’infraction de 1 099 $ lui a été remis, ainsi que 10 points d’inaptitude.

Prévention chasse

La saison de la chasse a bel et bien commencée. La Sûreté du Québec désire donc rappeler certains conseils essentiels aux chasseurs qui seront de plus en plus nombreux à s’adonner à cette activité couramment pratiquée en milieu isolé.

Ainsi, tout chasseur utilisant une arme à feu doit : avoir un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu (PPA) valide et en respecter les conditions; entreposer et transporter ses armes à feu de façon sécuritaire; et manipuler ses armes à feu de façon prudente. Tout chasseur doit aussi se conformer à la réglementation municipale entourant la chasse et s’assurer d’avoir tout l’équipement et les connaissances nécessaires pour circuler en milieu isolé de manière sécuritaire.

Pour plus d’informations, veuillez consulter la section armes à feu sur le site Internet de la Sûreté du Québec ou communiquer avec le Bureau du contrôle des armes à feu et des explosifs (BCAFE) au 1 800 731-4000.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Appel à la population pour retrouver Xavier Bergeron, 17 ans

Publié à 9h00

Appel à la population pour retrouver Xavier Bergeron, 17 ans

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Xavier Bergeron, 17 ans, de Drummondville, qui pourrait se trouver notamment près de Thetford Mine. Il a été vu pour la dernière fois le 23 septembre en fin d’avant-midi dans le secteur du boulevard Saint-Joseph à Drummondville. Il se déplacerait à pied et pourrait solliciter des ...

LIRE LA SUITE
Accident d’hélicoptère à Saint-Séverin: le nom de la victime dévoilé

Publié le 23 septembre 2025

Accident d’hélicoptère à Saint-Séverin: le nom de la victime dévoilé

L'homme qui est décédé dans un accident d'hélicoptère ce dimanche 21 septembre à Saint-Séverin est Louis Lessard, 63 ans, de Magog. Son identité a été rendu public avec l’autorisation du coroner, Donald Nicole, qui poursuit son investigation afin de faire la lumière sur les causes et les circonstances du décès. L'accident impliquant un ...

LIRE LA SUITE
Le BST enquête sur l'accident d’hélicoptère à Saint-Séverin

Publié le 22 septembre 2025

Le BST enquête sur l'accident d’hélicoptère à Saint-Séverin

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a envoyé une équipe d’enquêteurs suite à l'accident impliquant un hélicoptère Robinson R44 sous immatriculation privée, survenu ce dimanche à Saint-Séverin. Ils seront sur place aux alentours de midi aujourd'hui pour recueillir des renseignements et évaluer l’événement. Rappelons que ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge