Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Il pourrait être vers Thetford Mine

Appel à la population pour retrouver Xavier Bergeron, 17 ans

durée 09h00
25 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Xavier Bergeron, 17 ans, de Drummondville, qui pourrait se trouver notamment près de Thetford Mine.

Il a été vu pour la dernière fois le 23 septembre en fin d’avant-midi dans le secteur du boulevard Saint-Joseph à Drummondville. Il se déplacerait à pied et pourrait solliciter des transports. Il pourrait se trouver dans les secteurs de Thetford Mines, de Victoriaville et de Montréal.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.  

Description
Taille : 1, 75 m (5 pi 9 po)
Poids : 65 kg (143 lb)
Cheveux : bruns
Yeux : bleus

La dernière fois qu’il a été vu, il portait une camisole blanche avec une chemise à carreaux jaune, des pantalons noirs et des souliers blancs et rouges de marque Jordan.

Toute personne qui apercevrait Xavier Bergeron est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264. -30- 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Accident d’hélicoptère à Saint-Séverin: le nom de la victime dévoilé

Publié le 23 septembre 2025

Accident d’hélicoptère à Saint-Séverin: le nom de la victime dévoilé

L'homme qui est décédé dans un accident d'hélicoptère ce dimanche 21 septembre à Saint-Séverin est Louis Lessard, 63 ans, de Magog. Son identité a été rendu public avec l’autorisation du coroner, Donald Nicole, qui poursuit son investigation afin de faire la lumière sur les causes et les circonstances du décès. L'accident impliquant un ...

LIRE LA SUITE
Le BST enquête sur l'accident d’hélicoptère à Saint-Séverin

Publié le 22 septembre 2025

Le BST enquête sur l'accident d’hélicoptère à Saint-Séverin

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a envoyé une équipe d’enquêteurs suite à l'accident impliquant un hélicoptère Robinson R44 sous immatriculation privée, survenu ce dimanche à Saint-Séverin. Ils seront sur place aux alentours de midi aujourd'hui pour recueillir des renseignements et évaluer l’événement. Rappelons que ...

LIRE LA SUITE
Un hélicoptère s'écrase sur un terrain à Saint-Séverin

Publié le 21 septembre 2025

Un hélicoptère s'écrase sur un terrain à Saint-Séverin

Les services d'urgence ont été appelés ce dimanche 21 septembre, vers 12h45, pour un possible écrasement d'hélicoptère dans le secteur de la route Saint-Marguerite à Saint-Séverin. D'après les communications de la Sûreté du Québec, l'appareil a été rapidement localisé par les équipes sur place et un incendie s'est déclaré suite à l'impact. Les ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge