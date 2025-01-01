Appel à la population pour retrouver Xavier Bergeron, 17 ans

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Xavier Bergeron, 17 ans, de Drummondville, qui pourrait se trouver notamment près de Thetford Mine.

Il a été vu pour la dernière fois le 23 septembre en fin d’avant-midi dans le secteur du boulevard Saint-Joseph à Drummondville. Il se déplacerait à pied et pourrait solliciter des transports. Il pourrait se trouver dans les secteurs de Thetford Mines, de Victoriaville et de Montréal.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Description

Taille : 1, 75 m (5 pi 9 po)

Poids : 65 kg (143 lb)

Cheveux : bruns

Yeux : bleus

La dernière fois qu’il a été vu, il portait une camisole blanche avec une chemise à carreaux jaune, des pantalons noirs et des souliers blancs et rouges de marque Jordan.

Toute personne qui apercevrait Xavier Bergeron est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264. -30-