Accident d’hélicoptère à Saint-Séverin: le nom de la victime dévoilé

L'homme qui est décédé dans un accident d'hélicoptère ce dimanche 21 septembre à Saint-Séverin est Louis Lessard, 63 ans, de Magog.

Son identité a été rendu public avec l’autorisation du coroner, Donald Nicole, qui poursuit son investigation afin de faire la lumière sur les causes et les circonstances du décès.

L'accident impliquant un hélicoptère Robinson R44 sous immatriculation privée aurait pris feu après l'impact vers 12 h 45 ce jour-là. Le pilote de l'appareil a été retrouvé sans vie et son décès a été confirmé sur place.

Rappelons que le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a également envoyé une équipe d’enquêteurs sur les lieux.