Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Bureau du coroner

Accident d’hélicoptère à Saint-Séverin: le nom de la victime dévoilé

durée 08h30
23 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

L'homme qui est décédé dans un accident d'hélicoptère ce dimanche 21 septembre à Saint-Séverin est Louis Lessard, 63 ans, de Magog.

Son identité a été rendu public avec l’autorisation du coroner, Donald Nicole, qui poursuit son investigation afin de faire la lumière sur les causes et les circonstances du décès.

L'accident impliquant un hélicoptère Robinson R44 sous immatriculation privée aurait pris feu après l'impact vers 12 h 45 ce jour-là. Le pilote de l'appareil a été retrouvé sans vie et son décès a été confirmé sur place.

Rappelons que le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a également envoyé une équipe d’enquêteurs sur les lieux.

À lire également

Un hélicoptère s'écrase sur un terrain à Saint-Séverin

Le BST enquête sur l'accident d’hélicoptère à Saint-Séverin

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le BST enquête sur l'accident d’hélicoptère à Saint-Séverin

Publié hier à 11h00

Le BST enquête sur l'accident d’hélicoptère à Saint-Séverin

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a envoyé une équipe d’enquêteurs suite à l'accident impliquant un hélicoptère Robinson R44 sous immatriculation privée, survenu ce dimanche à Saint-Séverin. Ils seront sur place aux alentours de midi aujourd'hui pour recueillir des renseignements et évaluer l’événement. Rappelons que ...

LIRE LA SUITE
Un hélicoptère s'écrase sur un terrain à Saint-Séverin

Publié le 21 septembre 2025

Un hélicoptère s'écrase sur un terrain à Saint-Séverin

Les services d'urgence ont été appelés ce dimanche 21 septembre, vers 12h45, pour un possible écrasement d'hélicoptère dans le secteur de la route Saint-Marguerite à Saint-Séverin. D'après les communications de la Sûreté du Québec, l'appareil a été rapidement localisé par les équipes sur place et un incendie s'est déclaré suite à l'impact. Les ...

LIRE LA SUITE
Un automobiliste interpellé à 195km/h dans une zone à 90

Publié le 19 septembre 2025

Un automobiliste interpellé à 195km/h dans une zone à 90

Un véhicule a été intercepté circulant à 195 km/h dans une zone où la limite de vitesse maximale est de 90 km/h à Saint-Odilon-de-Cranbourne, le 16 septembre. C'est vers 13 h 40 ce jour-là, les policiers du poste de la MRC de Beauce-Centre ont intercepté ce véhicule sur la route 276. Le conducteur âgé de 36 ans a reçu une amende de 1 320$, des ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge