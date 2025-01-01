Le BST enquête sur l'accident d’hélicoptère à Saint-Séverin

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a envoyé une équipe d’enquêteurs suite à l'accident impliquant un hélicoptère Robinson R44 sous immatriculation privée, survenu ce dimanche à Saint-Séverin.

Ils seront sur place aux alentours de midi aujourd'hui pour recueillir des renseignements et évaluer l’événement.

Rappelons que l'accident est survenu vers 12 h 45 ce dimanche 21 septembre. L'appareil aurait pris feu après l'impact ce qui a amené à l'intervention des pompiers de de Saint-Sylvestre, Saint-Séverin et Tring-Jonction. Le pilote de l'hélicoptère a été retrouvé sans vie sur place et son décès a été confirmé, mais son identité n'a pas encore été dévoilée.