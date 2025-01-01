Un suspect en fuite après une intervention à Sainte-Marie

Un suspect est actuellement recherché par des enquêteurs suite à un évènement survenu dans la nuit du 25 au 26 septembre, vers 3 h 20, à Sainte-Marie.

Cette nuit-là, les policiers du poste de la MRC Nouvelle-Beauce ont intercepté un véhicule pour une infraction au code de la sécurité routière sur le boulevard Vachon. Cependant, au moment où le conducteur a appris que son véhicule devrait être remorqué, il a foncé avec son véhicule vers les policiers avant de prendre la fuite.

Une poursuite a alors été déclenchée sur une courte distance et il a été perdu de vue. Quelques dizaines de minutes plus tard, son véhicule a été retrouvé vers la rue Notre-Dame Nord suite à une sortie de route.

Une opération de ratissage a donc été lancée, avec notamment la présence d'un maître chien.

Selon les dernières informations dont dispose le service des communications de la sûreté du Québec, l'homme n'aurait pas encore été retrouvé. Le dossier est en cours d'enquête.