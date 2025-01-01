Nous joindre
Sûreté du Québec

Un suspect en fuite après une intervention à Sainte-Marie

durée 14h30
27 septembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Un suspect est actuellement recherché par des enquêteurs suite à un évènement survenu dans la nuit du 25 au 26 septembre, vers 3 h 20, à Sainte-Marie.

Cette nuit-là, les policiers du poste de la MRC Nouvelle-Beauce ont intercepté un véhicule pour une infraction au code de la sécurité routière sur le boulevard Vachon. Cependant, au moment où le conducteur a appris que son véhicule devrait être remorqué, il a foncé avec son véhicule vers les policiers avant de prendre la fuite.

Une poursuite a alors été déclenchée sur une courte distance et il a été perdu de vue. Quelques dizaines de minutes plus tard, son véhicule a été retrouvé vers la rue Notre-Dame Nord suite à une sortie de route. 

Une opération de ratissage a donc été lancée, avec notamment la présence d'un maître chien. 

Selon les dernières informations dont dispose le service des communications de la sûreté du Québec, l'homme n'aurait pas encore été retrouvé. Le dossier est en cours d'enquête.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Multiples arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies en Beauce

Publié le 25 septembre 2025

Multiples arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies en Beauce

Les policiers de la MRC Beauce-Sartigan et des Etchemins ont procédé à plusieurs arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies dernièrement. Tout d'abord, le jeudi 18 septembre, vers 23 h 58, les policiers ont procédé à l’arrestation d’une femme de 41 ans de Saint-Alfred pour conduite avec les capacités affaiblies. L’événement s’est ...

LIRE LA SUITE
Appel à la population pour retrouver Xavier Bergeron, 17 ans

Publié le 25 septembre 2025

Appel à la population pour retrouver Xavier Bergeron, 17 ans

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Xavier Bergeron, 17 ans, de Drummondville, qui pourrait se trouver notamment près de Thetford Mine. Il a été vu pour la dernière fois le 23 septembre en fin d’avant-midi dans le secteur du boulevard Saint-Joseph à Drummondville. Il se déplacerait à pied et pourrait solliciter des ...

LIRE LA SUITE
Accident d’hélicoptère à Saint-Séverin: le nom de la victime dévoilé

Publié le 23 septembre 2025

Accident d’hélicoptère à Saint-Séverin: le nom de la victime dévoilé

L'homme qui est décédé dans un accident d'hélicoptère ce dimanche 21 septembre à Saint-Séverin est Louis Lessard, 63 ans, de Magog. Son identité a été rendu public avec l’autorisation du coroner, Donald Nicole, qui poursuit son investigation afin de faire la lumière sur les causes et les circonstances du décès. L'accident impliquant un ...

LIRE LA SUITE
