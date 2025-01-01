Feu dans un immeuble à condos

Un incendie a causé des dommages très importants à un immeuble de six condos du 8829 de la 22e avenue à Saint-Georges.

Les pompiers du Service de sécurité incendie ont été appelés sur les lieux vers 23 h 30, hier soir, a indiqué le directeur, Frédéric Morin. À leur arrivée, le toit de l'édifice était complètement embrasé.

Ils sont parvenus à maîtriser l'incendie mais les deux logements du 3e étage sont une perte totale. Quant aux planchers inférieurs, ils ont été grandement affectés par l'eau.

Toutes les personnes qui se trouvaient à l'intérieur avaient évacué le bâtiment au moment de l'arrivée des services d'urgence. On ne rapporte aucune blessure.

Selon le chef Morin, tout porte à croire que l'incendie serait d'origine accidentelle. L'enquête se poursuit pour déterminer la cause exacte.