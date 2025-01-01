Pornographie juvénile: arrestation de Nicolas Bérubé de Saint-Georges

Les enquêteurs de la Division des enquêtes sur l’exploitation sexuelle des enfants sur internet de la Sûreté du Québec, ont procédé aujourd'hui à l’arrestation de Nicolas Bérubé, 23 ans, à son domicile de Saint-Georges, en lien avec de la pornographie juvénile.

Il a comparu au palais de justice de Saint-Joseph. Il fait face à divers chefs d’accusation soit, notamment d’avoir eu en sa possession, d’avoir accédé, distribué et produit de la pornographie juvénile. Il sera remis en liberté avec des conditions.

Les policiers, munis de mandats, ont procédé à une perquisition à son domicile et du matériel informatique a été saisi aux fins d’analyse.

La Sûreté du Québec demande l’assistance du public afin de rechercher des victimes de Nicolas Bérubé. Toute information sur cet homme et ses agissements peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Le public est invité à signaler toute situation d'exploitation sexuelle des jeunes sur Internet à l'adresse suivante: www.cyberaide.ca.