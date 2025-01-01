Un Beaucevillois arrêté pour alcool au volant et possession de cigarettes de contrebande

Un résident de Beauceville âgé de 59 ans a été arrêté le 26 septembre, vers 00 h 30, alors qu'il était en état d'ébriété au volant de son véhicule.

Cette nuit-là, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan se stationnent au bar Le Boulevard, afin d’effectuer une visite de bar. Sur place, les agents constatent que cet homme est assis à bord de son véhicule et il semble fortement intoxiqué par l’alcool. Les policiers ont donc procédé à son arrestation pour une garde et contrôle d’un véhicule ainsi que pour possession de cigarettes de contrebande.

Il a été conduit au poste de police où il a soufflé plus de deux fois la limite permise par la loi dans l’appareil éthylométrique. Son véhicule a alors été saisi pour une période de 30 jours et son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours.

Sécurité routière

Un patrouilleur de la MRC Beauce-Sartigan a intercepté un véhicule qui a commis un grand excès de vitesse le 30 septembre vers 6 h 30, sur la route 271 à Ste-Clotilde. Le conducteur de 39 ans et résident de Saint-Éphrem, circulait à 175 km/h dans une zone où la limite de vitesse maximale est de 90km/h. L’amende totale qui lui a été remise est de 1 686$ et 18 points d’inaptitude. Son permis de conduire a également été suspendu administrativement pendant sept jours.

De plus, les enquêteurs du poste de la MRC Beauce-Sartigan ont relevé deux dossiers de fraudes de type « Market Place » se rapportant, par exemple, à la vente d’un produit inexistant. Le vendeur encaisse ainsi un montant d’argent, mais n’envoie jamais le produit. Le fraudeur se fait souvent passer pour un vendeur légitime, grâce à l’utilisation de fausses pièces d’identité.

Mois de la sensibilisation à la cybersécurité 2025 – En cybersécurité, j’ai mon rôle à jouer!

Octobre est le Mois de la sensibilisation à la cybersécurité. Encore cette année, une vaste campagne de communication sera déployée par les différents ministères et organismes du Québec. L’objectif étant de sensibiliser la population aux différents risques en ligne, notamment la désinformation, l’hypertrucage et la sécurité des appareils mobiles.

La Sûreté du Québec joue un rôle de premier plan dans plusieurs cas intimement liés à la sécurité de l’information. Elle rappelle à la population de faire preuve de prudence dans leurs activités en ligne.