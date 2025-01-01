Deux personnes arrêtées pour des infractions en lien avec du trafic d'armes

Les policiers de l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA), ont mené ce matin, une opération en matière de lutte contre le trafic d’armes à Saint-Honoré-de-Shenley, en collaboration avec l’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO).

Les policiers ont réalisé des perquisitions dans une résidence et ses dépendances de la Route du Grand Shenley, ainsi que deux véhicules qui ont permis la saisie de 11 armes à feu sans restriction, quatre arbalètes, un pistolet à plomb, deux armes prohibées, un cellulaire et environ 1 500 munitions.

Au cours de l’opération, ils ont aussi procédé à l’arrestation Stéphane Morin et Marie-Ève Drouin tous deux âgés de 41 ans. Ils devaient comparaître en lien avec du trafic d’armes et le port d’arme dans un dessein dangereux.

Suite à une enquête ayant débuté en juin 2025, l’opération d’aujourd’hui mobilisait plus d’une vingtaine de policiers, la plupart enquêteurs, mais également le groupe tactique d’intervention, un membre de l’équipe nationale de soutien à l’application de la loi sur les armes à feu au Canada, un membre du Centre québécois de dépistage d’armes à feu, un technicien en identité judiciaire et un maître-chien du Service de Police de la Ville de Québec.

La stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre la violence armée au Québec. CENTAURE permet à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.

Toute information en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).