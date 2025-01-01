Nous joindre
Lutte au trafic de stupéfiants

Cinq personnes arrêtées suite à des perquisitions à Saint-Georges

durée 11h00
6 octobre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le Service des enquêtes de la MRC de Beauce-Sartigan, a procédé, vendredi 3 octobre, à une opération liée au trafic de stupéfiants à Saint-Georges.

Une quinzaine de policiers, patrouilleurs, enquêteurs, ainsi qu’un maître-chien, ont participé à l’enquête qui a mené aux perquisitions sur la 1e Avenue Clermont-Pépin ainsi que sur l’Avenue Bernard à Saint-Georges.

Ces opérations ont permis la saisie de:
- plus de 2 900$ canadiens,
- plus de 1 800 comprimés et 70 grammes (g) de méthamphétamines,
- environ 50 g de cannabis en vrac,
- environ 90 g de cocaïne,
- environ 25 g d’une drogue sous forme de poudre à être analysée
- et plusieurs cellulaires.

Trois personnes ont été arrêtées et elles devaient comparaître au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce en lien avec le trafic de stupéfiants. Il s'agit de Sylvie Gagnon, 45 ans, Alexandra Pomerleau-Lefebvre, 34 ans et Samuel Mainville-Perry, 32 ans.

De plus, Patrice Boily, 49 ans, a également été arrêté et devait comparaître en lien avec un bris de conditions. Un autre homme de 43 ans a été arrêté puis libéré en attente de la suite de l’enquête.  

Toute personne ayant l’information concernant le trafic ou la possession en vue de trafic de substances peut, en tout temps, transmettre des informations de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.  -30- 

