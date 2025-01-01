Grave accident à Saint-Prosper: la route 204 fermée à la circulation

Une femme a été gravement blessée dans un accident survenu ce mardi un peu après 15 h sur la route 204 à Saint-Prosper.

Un pick-up a percuté de face une voiture dans laquelle se trouvait une femme. Sous la force de l'impact, la voiture s'est retrouvée dans le fossé et sa conductrice a été coincée à l'intérieur. Au moment d'écrire ces lignes, les pompiers utilisaient les pinces de désincarcération pour la sortir. Elle a cependant subi des blessures graves et on craint pour sa vie, a confirmé Béatrice Dorsainville du service des communications de la Sûreté du Québec.

La circulation est présentement fermée dans les deux sens entre Saint-Georges et Saint-Prosper.

Un policier en enquête collision est sur place pour éclaircir les circonstances de l'accident.