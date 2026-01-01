Appel à la population pour retrouver Stéphanie Lamoureux

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Stéphanie Lamoureux, 45 ans, de Lotbinière.

Elle a été vue pour la dernière fois vers la fin du mois de novembre. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. La Sûreté du Québec dispose d’aucune information précise sur l’endroit où elle pourrait se trouver.

Description

Taille : 1,68 m (5 pi 6 po)

Poids : 86 kg (190 lb)

Cheveux : Blonds / bruns

Yeux : Bleus

Toute personne qui apercevrait Stéphanie Lamoureux est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver Mme Lamoureux peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.