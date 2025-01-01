Grave accident à Saint-Prosper: une octogénaire est décédée

L'accident survenu ce mardi un peu après 15 h sur la route 204 à Saint-Prosper a causé le décès d'une octogénaire.

Un pick-up et une voiture, où se trouvait la victime, aurait fait un face à face.

Selon les informations dont dispose la Sûreté du Québec au moment d'écrire ces lignes, tout porte à croire que ce serait le véhicule de cette femme, qui se trouvait seule à bord, qui aurait dévié de sa voie.

L'enquête pour éclaircir les circonstances de l'accident se poursuit.