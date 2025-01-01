Nous joindre
Lors d'une opération policière

Saisie de drogues et d’une arme à feu à Saint-Joseph-de-Beauce

durée 14h05
8 octobre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Une opération policière liée au trafic de stupéfiants a eu lieu ce mardi 7 octobre à Saint-Joseph-de-Beauce, à la suite d’une enquête menée par le Service des enquêtes de la MRC de Beauce-Centre, en collaboration avec la MRC Beauce-Sartigan et l’Équipe nationale de soutien à l’application des lois sur les armes à feu.

La perquisition, effectuée dans une résidence de la rue des Céramistes, a permis de saisir plus de 16 800 $, une arme de poing avec un numéro de série oblitéré, ainsi que diverses drogues.

En effet, 66 grammes de cocaïne, 40 grammes d’ecstasy (MDMA), 24 grammes de haschisch, 16 grammes de cannabis en vrac, près de 7 grammes de psilocybine (champignons magiques) et 38 grammes d’une substance en poudre non identifiée qui devra être analysée ont été retrouvées. Un téléphone cellulaire a également été saisi.

Un homme de 23 ans, Jimmy Langlois, a été arrêté sur place. Il aurait comparu pour des accusations liées au trafic ou à la possession en vue de trafic de stupéfiants. Il est demeuré détenu et doit revenir devant la cour ce vendredi 10 octobre pour faire face à d’autres accusations.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie CENTAURE, mise en place pour renforcer la lutte contre la violence armée et le crime organisé au Québec.

Toute information liée à la possession, l’usage ou la fabrication d’armes à feu peut être transmise de manière confidentielle au 1-833-888-ARME (2763).

