Lien avec le crime organisé

Tommy Bernier-Thibault fait maintenant partie des 25 fugitifs les plus recherchés au Canada

durée 15h00
8 octobre 2025
Le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) sollicite l’aide de la population afin de retrouver Tommy Bernier-Thibault, 27 ans.

En collaboration avec le Programme Bolo, Tommy Bernier-Thibault fait maintenant partie des 25 fugitifs les plus recherchés au Canada.

Il a les cheveux bruns/châtain, les yeux verts, mesure 1,75 cm et pèse 75 kg.

Cet individu est activement recherché pour des voies de fait par étranglement et menaces. Il est considéré comme une figure influente dans le milieu criminalisé et entretient également des relations étroites avec le BFM (Blood family mafia). Plusieurs informations laissent croire que ce dernier pourrait avoir été impliqué de près dans le conflit opposant le BFM aux Hells Angels. Le SPVL a les motifs de croire que cet individu est toujours actif et influent dans les actes de violence liés au conflit armé.  

Surnommé « Montmagny », il est connu pour avoir été très actif dans cette région, tout comme sur la Rive-Sud et la Rive-Nord de la grande région de Québec.

Tommy Bernier-Thibault est considéré comme violent et possiblement armé. Si vous reconnaissez cet individu, n’entrez pas en contact avec lui. Communiquez dans les plus brefs délais avec votre service de police en composant le 911.

Des informations permettent de croire qu’il pourrait se retrouver en Europe présentement. Depuis que le nom de Tommy Bernier-Thibault apparait sur la liste des 25 fugitifs les plus recherchés du Canada, d’importantes démarches de recherches en lien avec les organisations policières partout dans le monde sont entreprises. Le SPVL tient à rappeler à Tommy Bernier-Thibault qu'il ne ménagera pas ses efforts pour le localiser et le traduire devant les tribunaux. Il lui est fortement conseillé de se rendre aux autorités.

Toute information en lien avec cet individu peut être communiquée de manière confidentielle via la ligne TEL LIEN 418-835-5436. 

