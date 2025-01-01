Plusieurs interventions de la Sûreté du Québec au cours des dernières semaines

Deux personnes ont été interceptées en Beauce, sur l'Autoroute 73, pour des infractions au code de la sécurité routière à la fin du mois de septembre.

D'abord, le 21 septembre, vers 17 h, un homme de 45 ans, de Tring-Jonction, s’est fait capter à 185 km/h. Un constat d’infraction d’un montant de 1 611 $ lui a été remis, ainsi que 18 points d’inaptitude. Son permis de conduire a également été suspendu pour une période de 7 jours.

Puis, le 28 septembre à la hauteur de Saints-Anges, un homme de Québec âgé de 24 ans s’est fait intercepter vers 16 h. Il a reçu un constat d’infraction de 336 $, assorti de 4 points d’inaptitude pour ne pas avoir changé de voie alors qu’un véhicule d’urgence était immobilisé sur l’accotement (« move over law »).

Arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies

Un homme de 19 ans de Saint-Georges a été intercepté par les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool le soir du 5 octobre. Le suspect présentait un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise. Son permis a donc été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule a été saisi pour 30 jours.

Enquête criminelle

Les policiers du poste de la MRC Beauce-Sartigan, en collaboration avec les enquêteurs du Service des enquêtes sur la contrebande, ont procédé à une perquisition planifiée dans une résidence et un commerce de Saint-Georges le 2 octobre. L'opération concernait de la possession de stupéfiants.

Différents items ont été saisi dont: 4 632$, 10 grammes de cannabis, 100 grammes de résine de cannabis, 2 774 cigarettes électroniques (vapoteuses).

Un homme de 35 ans sera accusé de trafic et de possession en vue du trafic de stupéfiants ainsi qu’en vertu de la Loi concernant la lutte contre le tabagiste.

Prévention et police de proximité

Entre le 22 septembre et le 1er octobre, le PIMS de la Nouvelle-Beauce a tenu une série d’ateliers de prévention intitulés « Mission sécurité : cyberintimidation et sextage » dans plusieurs écoles du territoire. Cet atelier vise à sensibiliser les jeunes aux dangers liés à la cyberintimidation, au partage d’images intimes et à l’utilisation responsable des réseaux sociaux.

Le 25 septembre a eu lieu la journée des ainés à la résidence le Chateau de Sainte-Marie. Le kiosque SQ était sur place toute la journée. Des documents concernant la fraude amoureuse y étaient distribués, des brassards réfléchissants oranges ainsi que des documents de la campagne SAAQ “A pied, soyez visible". Cette campagne est un message de sensibilisation qui encourage les piétons à utiliser des vêtements voyants ou réfléchissants pour être plus facilement repérables par les conducteurs, surtout en situation de faible luminosité, et ainsi réduire les risques d’accident. Finalement, une conférence sensibilisante ayant pour titre « Prévenir la Fraude, ça débute avec vous ». a été présentée. Environ 200 participants étaient présents.

Enfin, du 28 septembre au 10 octobre, la Sûreté du Québec (SQ) mène des actions de sensibilisation à la sécurité routière, axées sur le respect des limites de vitesse dans les zones scolaires du Centre de services de Saint-Georges, englobant les MRC de Beauce-Centre, des Etchemins et de Beauce-Sartigan. Ces initiatives, intitulées « radar-vivant », mobilisent des enfants qui, sous la supervision de policiers, portent des sacs à dos équipés d’un affichage indiquant en temps réel la vitesse des véhicules à proximité des écoles. D’autres jeunes utilisent un cinémomètre pour mesurer ces vitesses. La SQ fait de la sécurité aux abords des établissements scolaires une priorité et s’appuie sur cet outil novateur pour inciter les automobilistes à adopter des comportements responsables et sécuritaires dans ces zones.

Long congé – Action de grâces

Au cours de la longue fin de semaine qui inclut l’Action de grâce, du vendredi 10 octobre au lundi 13 octobre 2025, il pourrait y avoir un achalandage plus important sur les routes et dans les sentiers.

Les policiers de la Sûreté du Québec seront présents sur le réseau routier et récréotouristique pour assurer la sécurité des usagers. Nous rappelons l’importance d’adopter des comportements sécuritaires et de faire preuve de prudence lors des déplacements pour réduire les risques de collision ou de blessures. Les actions déployées par la Sûreté sur le réseau s’intègrent dans la nouvelle stratégie en sécurité routière PISTE (Partenariats-Interventions-Sensibilisation-Technologie-Évaluation).