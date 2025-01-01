Nous joindre
Entre Saint-Joseph-de-Beauce et Saint-Odilon-de-Cranbourne

Une travailleuse gravement blessée après un accident sur la route 276

durée 09h45
9 octobre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Une femme qui travaillait sur la route 276 entre Saint-Joseph-de-Beauce et Saint-Odilon-de-Cranbourne a été gravement blessée après avoir été heurtée par un véhicule mercredi vers 16 h 45.

La victime a été transportée au centre hospitalier pour soigner ses blessures graves, « mais sa vie n'est pas en danger », a précisé Béatrice Dorsainville du service des communications de la Sûreté du Québec. 

Une évaluation d'aptitude à conduire a été demandé pour le chauffeur du véhicule fautif et celui-ci pourrait recevoir des constats d'infraction.

L'enquête se poursuit. 

