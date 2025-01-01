Collision majeure sur l'Autoroute 73 à Scott

Vers 17h30 aujourd'hui, les services d'urgences ont été appelés à se rendre sur l'autoroute 73, à Scott, en lien avec une collision impliquant plusieurs véhicules.

Selon les premières informations, l'impact s'est produit dans une zone de travaux alors qu'un véhicule aurait tenté de s'engager à sens inverse à la hauteur du km 101.

Au moins quatre véhicules ont été impliqués dans cette collision et plusieurs personnes ont été blessées. On craindrait pour la vie d'au moins une personne. Un suivi sur les états de santé est à venir.

L'autoroute 73 est actuellement fermée entre le km 101 et 107.

Un reconstitionniste est attendu sur place pour faire l'analyse de la scène et tenter de comprendre les causes et circonstances.

Une enquête est en cours.

Source: Sûreté du Québec