Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Dernière heure

Collision majeure sur l'Autoroute 73 à Scott

durée 18h27
10 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Vers 17h30 aujourd'hui, les services d'urgences ont été appelés à se rendre sur l'autoroute 73, à Scott, en lien avec une collision impliquant plusieurs véhicules.

Selon les premières informations, l'impact s'est produit dans une zone de travaux alors qu'un véhicule aurait tenté de s'engager à sens inverse à la hauteur du km 101.

Au moins quatre véhicules ont été impliqués dans cette collision et plusieurs personnes ont été blessées. On craindrait pour la vie d'au moins une personne. Un suivi sur les états de santé est à venir.

L'autoroute 73 est actuellement fermée entre le km 101 et 107.

Un reconstitionniste est attendu sur place pour faire l'analyse de la scène et tenter de comprendre les causes et circonstances.

Une enquête est en cours.

Source:  Sûreté du Québec

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une présence policière accrue durant les jours à venir

Publié à 6h00

Une présence policière accrue durant les jours à venir

L’ensemble des services de police du Québe intensifiera ses interventions du 10 au 16 octobre 2025, dans le cadre de l’opération nationale concertée visant les distractions et les comportements imprudents. De plus, une attention particulière sera portée aux véhicules lourds qui commettent des infractions. À cet effet, plusieurs opérations de ...

LIRE LA SUITE
Plusieurs interventions de la Sûreté du Québec au cours des dernières semaines

Publié hier à 11h00

Plusieurs interventions de la Sûreté du Québec au cours des dernières semaines

Deux personnes ont été interceptées en Beauce, sur l'Autoroute 73, pour des infractions au code de la sécurité routière à la fin du mois de septembre. D'abord, le 21 septembre, vers 17 h, un homme de 45 ans, de Tring-Jonction, s’est fait capter à 185 km/h. Un constat d’infraction d’un montant de 1 611 $ lui a été remis, ainsi que 18 points ...

LIRE LA SUITE
Une travailleuse gravement blessée après un accident sur la route 276

Publié hier à 9h45

Une travailleuse gravement blessée après un accident sur la route 276

Une femme qui travaillait sur la route 276 entre Saint-Joseph-de-Beauce et Saint-Odilon-de-Cranbourne a été gravement blessée après avoir été heurtée par un véhicule mercredi vers 16 h 45. La victime a été transportée au centre hospitalier pour soigner ses blessures graves, « mais sa vie n'est pas en danger », a précisé Béatrice Dorsainville du ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge