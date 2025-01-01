Nous joindre
Autoroute 73 fermée en direction sud

Un camion fait une sortie de route à Notre-Dame-des-Pins

durée 08h26
14 octobre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Un camion de 53 pieds a fait une sortie de route sur l'Autoroute 73 ce mardi matin vers 7 h 30, à la hauteur de Notre-Dame-des-Pins. 

Une voiture aurait également été impliquée. Les pompiers et les services ambulanciers sont sur place. Il n'y a pas eu de blessé dans l'accident.

L'Autoroute 73 est fermée entre le kilomètre 48 à Notre-Dame-des-Pins et le kilomètre 53 à Saint-Simon-les-Mines, en direction sud, le temps d'intervenir et de nettoyer la route. 
 

