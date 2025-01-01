Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Événement à Sainte-Marie

La Sûreté du Québec recherche un jeune homme d'environ 18 ans

durée 12h00
15 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin d’identifier un individu d’environ 18 ans suite à un événement survenu à Sainte-Marie.

Cet individu n’a pas été identifié jusqu’à maintenant et serait relié à un événement qui a eu lieu le 15 janvier 2025, à Sainte-Marie, concernant des coups de feu qui avaient été tirés en direction d’un véhicule sur le boulevard Vachon Nord, à Sainte-Marie.

Une opération de ratissage avait alors été déployée afin de localiser les suspects.

Description
Taille : Entre 1,70 m et 1,72 m (5 pi 7-5 pi 8 po)
Poids : Entre 72 et 76.5 kg (160-170 lb)
Cheveux : bruns
Yeux : bruns

Il se déplacerait en véhicule avec d’autres personnes. Toute personne qui apercevrait cet individu est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Deux individus ont été arrêtés le 14 octobre, soit Anthony Landers, 29 ans de Sainte-Claire et Samuel Jourdain-Cody, 35 ans de Québec, en lien avec cet événement. Ils ont comparu au palais de justice de St-Joseph, sous des chefs d’accusation d’avoir tenté de causer la mort en utilisant une arme à feu prohibée, d’avoir déchargé une arme à feu, de voies de faits, de méfaits ainsi que de bris d’ordonnance. Ils sont demeurés détenus suite à leurs comparutions.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un camion fait une sortie de route à Notre-Dame-des-Pins

Publié hier à 8h26

Un camion fait une sortie de route à Notre-Dame-des-Pins

Un camion de 53 pieds a fait une sortie de route sur l'Autoroute 73 ce mardi matin vers 7 h 30, à la hauteur de Notre-Dame-des-Pins.  Une voiture aurait également été impliquée. Les pompiers et les services ambulanciers sont sur place. Il n'y a pas eu de blessé dans l'accident. L'Autoroute 73 est fermée entre le kilomètre 48 ...

LIRE LA SUITE
Québec ordonne une enquête publique sur des décès impliquant des camions lourds

Publié le 11 octobre 2025

Québec ordonne une enquête publique sur des décès impliquant des camions lourds

Le coroner en chef du Québec, Me Reno Bernier, a ordonné la tenue d'une enquête publique sur des décès impliquant des camions lourds. L’enquête publique, demandée par le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, sera présidée par le coroner Me Dave Kimpton et portera sur les décès de Tanya et Elliot Lalonde survenus le 27 août 2025 sur ...

LIRE LA SUITE
Collision majeure à Scott: décès d'une conductrice

Publié le 11 octobre 2025

Collision majeure à Scott: décès d'une conductrice

Une jeune femme de 24 ans est décédée à la suite d'une collision frontale qui s'est produite hier, vers 17 h 30, sur l'autoroute 73, à la hauteur de Scott. La nouvelle a été confirmée ce matin par le service des communications de la Sûreté du Québec. La collision se serait produite dans une zone de travaux (à rencontre), alors qu'une ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge