La Sûreté du Québec recherche un jeune homme d'environ 18 ans

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin d’identifier un individu d’environ 18 ans suite à un événement survenu à Sainte-Marie.

Cet individu n’a pas été identifié jusqu’à maintenant et serait relié à un événement qui a eu lieu le 15 janvier 2025, à Sainte-Marie, concernant des coups de feu qui avaient été tirés en direction d’un véhicule sur le boulevard Vachon Nord, à Sainte-Marie.

Une opération de ratissage avait alors été déployée afin de localiser les suspects.

Description

Taille : Entre 1,70 m et 1,72 m (5 pi 7-5 pi 8 po)

Poids : Entre 72 et 76.5 kg (160-170 lb)

Cheveux : bruns

Yeux : bruns

Il se déplacerait en véhicule avec d’autres personnes. Toute personne qui apercevrait cet individu est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Deux individus ont été arrêtés le 14 octobre, soit Anthony Landers, 29 ans de Sainte-Claire et Samuel Jourdain-Cody, 35 ans de Québec, en lien avec cet événement. Ils ont comparu au palais de justice de St-Joseph, sous des chefs d’accusation d’avoir tenté de causer la mort en utilisant une arme à feu prohibée, d’avoir déchargé une arme à feu, de voies de faits, de méfaits ainsi que de bris d’ordonnance. Ils sont demeurés détenus suite à leurs comparutions.