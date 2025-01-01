Ça roule vite en Beauce!

La toute dernière édition du bulletin hebdomadaire d'information des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec rapporte plusieurs excès de vitesse dans la région.

Dans certains cas, ces excès étaient «susceptibles de mettre en péril la sécurité des personnes ou la propriété», selon les autorités policières. En voici un relevé:

— Vers 4 h, le 5 octobre, des policiers du poste de la Nouvelle-Beauce ont intercepté une voiture sur l’autoroute 73, à la hauteur de Saint-Lambert-de-Lauzon. L’homme de 25 ans, de Québec, circulait à une vitesse de 150 km/h. Il a reçu un constat d’infraction s’élevant à 416 $ assorti de cinq points d’inaptitude.

— Le 10 octobre, vers 7 h 15, un homme de 20 ans, de Saint-Éphrem-de-Beauce a été intercepté par un policier de la MRC de Beauce-Sartigan, à bord de son véhicule sur la route 271 à Saint-Benoit-Labre, circulant à une vitesse de 185 km/h dans une zone où la limite de vitesse maximale est de 90 km/h. Il a reçu un constat d’infraction de 1200 $, un ajout de frais de 336 $, ainsi qu'une contribution de 300$ de contribution, pour un montant total de 1836 $. On a aussi inscrit 18 points d’inaptitude à son dossier.

— Le 13 octobre, vers 8 h 45, des policiers de la MRC des Etchemins ont capté un véhicule à une vitesse de 161 km/h dans une zone de la route 276, à Saint-Odilon-de-Cranbourne, où la limite de vitesse maximale est de 90 km/h. Le conducteur, un homme de 35 ans de Saint-Pamphile, a reçu un constat d’infraction d’une valeur de 1461 $ et une inscription de14 points d’inaptitude à son permis de conduire, qui a été suspendu pour une période de sept jours.

— À la suite d’une collision survenue en septembre dernier, des policiers de la MRC Nouvelle-Beauce ont mené une enquête afin d’en déterminer les causes. À l’issue de celle-ci, le conducteur, un jeune adulte de 18 ans, de Saint-Lambert-de-Lauzon, s’est vu remettre un constat d’infraction d’une valeur de 1 586 $, assorti de quatre points d’inaptitude, pour avoir conduit un véhicule à une vitesse susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes ou la propriété.

Au chapitre de la sécurité routière, deux autres incidents particuliers sont rapportés par la SQ:

— Le 3 octobre, vers 13 h, un homme de Sainte-Marie a été intercepté par les policiers, alors qu’il circulait à bord d’un véhicule hors route sur un chemin public de la municipalité. Le conducteur a reçu un constat d’infraction au montant de 593 $.

— Le 8 octobre, vers 6 h, un homme de Saint-Elzéar-de-Beauce s’est vu remettre un constat d’infraction d’une valeur de 520 $, pour avoir placé un obstacle sur un chemin public sans y être autorisé, entravant ainsi la circulation des véhicules routiers. L’article 500 du Code de la sécurité routière stipule que «nul ne peut, sans y être autorisé légalement, occuper la chaussée, l’accotement, une autre partie de l’emprise ou les abords d’un chemin public ou y placer un véhicule ou un obstacle, de manière à entraver la circulation des véhicules routiers sur ce chemin ou l’accès à un tel chemin.».

Conduite avec les capacités affaiblies

— Le 4 octobre, sur l’autoroute 73 à la hauteur de Sainte-Marie, des patrouilleurs de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont procédé à l’interception, vers 2 h 30, d’un véhicule qu’ils suivaient depuis environ trois kilomètres, en louvoyant. Le jeune conducteur de 20 ans, de Saint-Robert-Bellarmin, a avoué qu’il avait bu. Il n’a donc pas fait le test de l’appareil de détection approuvé. Il a été conduit au poste pour procéder directement au test de l’éthylomètre, qu’il a échoué. Il a reçu un constat de 520 $, son véhicule a été saisi et il a été libéré avec citation à comparaître.

— Le 10 octobre en soirée, des policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont intercepté, sur la 108e rue à Saint-Georges, un homme de 28 ans à bord de son véhicule pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Son permis a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule saisi pour une période de 30 jours. Il avait fourni un taux d’alcoolémie une fois et demie la limite permise par la loi.

— Le 11 octobre, vers 23 h 30, des policiers de la MRC des Etchemins ont procédé à l’arrestation d’un homme 63 ans, de Montréal, pour conduite avec les capacités affaiblies. L’événement s’est déroulé dans le rang du Lac à Saint-Magloire. Le suspect a fourni des échantillons d’haleine supérieurs à la limite permise par la loi. Son droit de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours.

— Le 13 octobre, des policiers de la MRC Beauce-Centre ont arrêté un multirécidiviste en matière d’alcool au volant, sur la rue de la Rivière à Tring-Jonction. L’homme de 47 ans de la région fût intercepté vers 2 h, pour une défectuosité mécanique. Suite aux constatations des policiers, il fût arrêté pour conduite de véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool et conduite pendant interdiction. Il a soufflé plus d’une fois et demie la limite permise par la loi. Il a comparu la journée même par vidéo-comparution. Son véhicule a également été saisi comme bien infractionnel.

Enquête criminelle

— Le 9 octobre 2025, des policiers de la MRC Beauce-Centre ont perquisitionné un domicile de l’avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce. Ils étaient à la recherche de plusieurs œuvres d’art et bijoux, qui avaient été volés au mois de mai dernier dans une résidence privée de Saint-Joseph. La valeur du vol s’élevait à plus de 20 000$. Sur place, les policiers ont récupéré la quasi-totalité des items volés. Le locataire des lieux, un homme de 43 ans, a été arrêté en lien avec ce crime. Il a été libéré avec une promesse à comparaitre le 30 janvier 2026 au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.